ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить компенсацию четырем активистам

22 февраля 2024, 14:38

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Европейский суд по правам человека признал нарушение права на свободу и справедливое судебное разбирательство Расима Исагова, Али Абдуллаева, Мубариза Абдулкаримова, Рауфа Абдурахманлы и обязал власти Азербайджана выплатить каждому компенсации от 5800 до 6000 евро.

Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобам Расима Исагова, Али Абдуллаева, Мубариза Абдулкаримова, Рауфа Абдурахманлы, которые были объединены в одно производство. Они жаловались на нарушение прав на свободу и личную неприкосновенность, на свободу выражения мнения и на справедливое судебное разбирательство, сообщило сегодня meydan.tv/

Как следует из постановления ЕСПЧ по делу "Исагов и другие против Азербайджана", суд признал нарушение их прав и обязал власти Азербайджана выплатить Исагову 5800 евро компенсации и по 6000 евро - каждому из остальных заявителей.

Дело одного из заявителей, члена партии Народного фронта Азербайджана Расима Исагова, было связано с его задержанием и административным арестом за распространение листовок. Он был задержан 22 декабря 2014 года и обвинен в нарушении правил предвыборной агитации, мелком хулиганстве и неподчинении законному требованию полиции и приговорен к пяти суткам административного ареста. По версии следствия и суда, Исагов за день до муниципальных выборов раздавал листовки с вопросом "Куда мы идем?", не подчинился требованию сотрудников полиции прекратить распространение листовок, и ни к кому не обращаясь, начал громко ругаться без адреса. Заявитель утверждал в национальных судах, что распространяемые им листовки не содержали никакого содержания, связанного с предвыборной кампанией, он не ругался и не совершал никаких действий в целях неповиновения полиции. Однако местные суды не приняли во внимание его доводы, сообщил сегодня сайт aihmaz.org

"Кавказский узел" также писал, что Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу осужденного в Азербайджане шиитского богослова Сардара Бабаева и обязал азербайджанские власти выплатить ему компенсации на общую сумму в 8500 евро.

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