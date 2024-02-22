22 февраля 2024, 13:43

Житель Ростовской области обвинен в причастности к "СССР"*

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В Волгодонской районный суд поступило дело в отношении местного жителя, которого следствие считает виновным в организации деятельности "Союза славянских сил Руси"*.

В Волгодонской районный суд Ростовской области поступило уголовное дело в отношении местного жителя А. Н. Александрова, который обвинен в причастности к деятельности запрещенной экстремистской организации "СССР"*

Александрова обвинен по части 2 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации" (предусматривает до шести лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), сообщило сегодня "ОВД Инфо"** со ссылкой на пресс-службу Волгодонского районного суда.

Комментариев от обвиняемого или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 14 ноября 2023 года в Неклиновский районный суд Ростовской области поступило дело шести местных жителей, которые были обвинены в причастности к деятельности "СССР"*. Одного из них, Олега Колесова, следствие считает лидером ростовской организации.

Напомним, ранее правозащитник Александр Верховский рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что люди, считающие себя гражданами СССР – это неформальная общность, они объединяются в различные организации.

"Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", – пояснил Верховский.

По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Две жительницы Тырныауза пожаловались на обыски по делу об экстремизме", "Трое жителей Кубани осуждены за экстремизм", "Суд утвердил приговор "Гражданке СССР"* из Абинского района".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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