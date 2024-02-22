Матери убитых в Чечне дагестанцев назвали принципом свою борьбу за справедливость

22 февраля 2024, 01:41

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Решение Верховного суда России, который отказался оправдать восьмерых убитых в 2016 году в Чечне жителей Дагестана, было достаточно ожидаемым для матерей убитых, однако женщины заявили о решимости продолжить борьбу за справедливость. При этом ни матери убитых, не правозащитники не ждут справедливого решения от российской правовой системы.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд России оставил в силе приговор убитым в 2016 году жителям Дагестана, уголовное дело против которых было прекращено. В марте 2020 года Верховный суд Чечни признал убитых восьмерых дагестанцев виновными в покушении на силовиков и незаконном обороте оружия, но прекратил уголовное дело в связи с их смертью. Адвокат Андрей Сабинин направил апелляционную жалобу по этому делу в Третий апелляционный суд общей юрисдикции. 10 января 2023 года Европейский суд по правам человека назначил 27 родным убитых 609 тысяч евро компенсации. 5 июля 2023 года стало известно, что апелляционный суд отказал родным погибших в пересмотре дела, проигнорировав решение ЕСПЧ.

Жители Дагестана Гашим Узданов, Пахрудин Махаев, Ислам Магомедов и Шамиль Джамалутдинов пропали 28 сентября 2016 года по дороге из Каспийска в Махачкалу. 4 октября того же года в Хасавюрте пропали Гусейн Гусейнов (Госен Госенов), Клыч Клычев, Шамиль Джамалутдинов и Камиль Джамалудинов. Силовики утверждали, что эти люди готовили теракт и были убиты в перестрелке. По версии силовиков, инцидент произошел в ночь на 9 октября 2016 года в Гудермесском районе Чечни, когда полицейские пытались остановить две легковые автомашины. Из них был открыт огонь. В перестрелке были убиты восемь предполагаемых боевиков и ранены четверо полицейских, заявили в МВД Чечни. Сотрудники МВД Чечни были представлены к госнаградам. Свое предложение наградить полицейских Рамзан Кадыров ранее объяснил тем, что "они, рискуя жизнью, нейтрализовали особо опасных бандитов".

Решение Верховного суда России, который счел доказанной вину убитых жителей Дагестана, уже не будет изменено, считает адвокат Юлия Антонова, представлявшая до 2023 года интересы родственников убитых. «Теоретически, можно обжаловать в президиум того же самого (Верховного) суда, но я лично в этом смысла не вижу - решение останется без изменений», - сказала она «Кавказскому узлу».

Правозащитница Светлана Ганнушкина* разделяет мнение адвоката. «Можно подать жалобу в президиум Верховного суда, но какой в этом смысл, если перед судом изначально не стояла задача объективно рассмотреть дело и вынести справедливое решение. Была задача оправдать действия силовиков. Они оправданы и никто не может доказать обратное, потому что суду не важны никакие доказательства и факты», - сказала она «Кавказскому узлу».

Ганнушкина отметила, что знает много подобных историй, когда невинные люди становились жертвами силовиков. «К сожалению, это не единственная история, когда молодых,невинных людей принимают за боевиков и убивают. Силовики часто так ошибаются, специально или нет, - другой вопрос. Проблема в том, что их действия никогда не подлежат объективному расследованию, - что там действительно произошло, никого не интересует. Главное, что система в любом случае не признает своих ошибок»,- отметила она.

Суд выслушал мнения матерей погибших молодых людей, но не учел их просьбы, рассказала «Кавказскому узлу» мать Ислама Магомедова Умрайхан.

«Мы приняли участие в заседании по видеосвязи. Выступил адвокат, потом суд дал нам слово. Все желающие могли выступить с речью. Я тоже выступила, сказала все, что хотела, потребовала справедливости, пересмотра дела. Суд выслушал, но нас не услышал. Вынес вот такой приговор, с которым мы, конечно же, не согласны», - сказала она.

Некоторые родственники, по ее словам, все еще верят, что добиться справедливости можно. «С каждым таким решением сначала кажется, что больше нет сил бороться, но на следующий день мы уже снова полны решимости и сил продолжить борьбу. Адвокат сказал нам, что все еще есть лазейка для обжалования решения. Посмотрим, что будет», - сказала она.

Умрайхан добавила, что за время судебных разбирательств на нее никто не оказывал давления. «Про нас давно забыли», - констатировала она.

Мать Гашима Узданова Аида отметила, что суд не впервые проигнорировал требования родителей убитых. «Суд прошел как все предыдущие суды, которые были за семь лет. Сказать слово дали, но как всегда нас не услышали. Дети наши были похищены: первая четверка 29 сентября и вторая четверка 4 октября в Дагестане. Как они могли оказаться в Чечне? Наш адвокат доказал, что ничего даже по их расследованиям не совпадает», - сказала она «Кавказскому узлу».

Вместе с тем она отметила, что никто не опускает руки. «Борьба наша продолжится, мы все еще хотим добиться изменения. Надеемся, виновные понесут наказание», - отметила она.

Бурлият, мать Пахрудина Махаева, не ждала иного решения суда. «Вердикт был прогнозируемым, другого решения я не ждала, честно говоря. Понятно, что они, даже если понимают, что все не так, как представляет чеченская сторона, то все равно не могут иное решение принять, им сверху дают указ. Но мне терять нечего, я пойду до конца»,- сказала она «Кавказскому узлу».

При этом она уверена, что нет смысла оспаривать принятое решение в рамках российского правосудия. «Не вижу в этом смысла. Снова будет решение против нас. Добиться изменений здесь не видится возможным. Но я уверена, что главный суд еще впереди, там все понесут наказание», - добавила она.

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