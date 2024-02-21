Три жителя Южной Осетии осуждены заочно за работу на грузинские спецслужбы

21 февраля 2024, 05:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Южной Осетии осудил трех жителей республики, находящихся в международном розыске. Они признаны виновными в подготовке терактов по заказу грузинских спецслужб. Двое приговорены к 19 годам колонии, один - к 22 годам.

Приговор Георгию Гогичаеву, Алану Каркусову и Янику Каркусову вынесен 20 февраля. Все трое были объявлены в международный розыск, суд проходил в их отсутствие.

Осужденные признаны виновными в незаконном изготовлении, приобретении, хранении и перевозке оружия и боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также в действиях, связанных с совершением террористического акта. Преступления эти были совершены в апреле 2006 года, осужденные действовали по заданию спецслужб за денежное вознаграждение, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Верховного суда Южной Осетии Зарину Тедееву.

Георгий Гогичаев и Алан Каркусов путем частичного сложения наказаний по совокупности инкриминируемых преступлений приговорены к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Яник Каркусов, который считается организатором преступлений, приговорен к 22 годам, информирует государственное информационное агентство "Рес".

Срок отбывания наказания будет исчисляться со дня фактического задержания и этапирования в колонию.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter)". Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.