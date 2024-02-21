21 февраля 2024, 05:48
Три жителя Южной Осетии осуждены заочно за работу на грузинские спецслужбы
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Верховный суд Южной Осетии осудил трех жителей республики, находящихся в международном розыске. Они признаны виновными в подготовке терактов по заказу грузинских спецслужб. Двое приговорены к 19 годам колонии, один - к 22 годам.
Приговор Георгию Гогичаеву, Алану Каркусову и Янику Каркусову вынесен 20 февраля. Все трое были объявлены в международный розыск, суд проходил в их отсутствие.
Осужденные признаны виновными в незаконном изготовлении, приобретении, хранении и перевозке оружия и боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также в действиях, связанных с совершением террористического акта. Преступления эти были совершены в апреле 2006 года, осужденные действовали по заданию спецслужб за денежное вознаграждение, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Верховного суда Южной Осетии Зарину Тедееву.
Георгий Гогичаев и Алан Каркусов путем частичного сложения наказаний по совокупности инкриминируемых преступлений приговорены к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Яник Каркусов, который считается организатором преступлений, приговорен к 22 годам, информирует государственное информационное агентство "Рес".
Срок отбывания наказания будет исчисляться со дня фактического задержания и этапирования в колонию.
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter)". Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
"Свидетели по делу Джабиева сослались на плохую память", "Аналитики исключили уголовное преследование бывшего президента Южной Осетии", "Защита силовиков истрактовала в их пользу итоги экспертизы о смерти Джабиева".
Автор: "Кавказский узел"
23 февраля 2024, 04:44
-
Футбольный клуб «Карабах» впервые вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Несмотря на поражение в домашнем матче, где азербайджанская команда уступила португальской «Браге», по сумме двух матчей футбольный клуб «Карабах» победил со счетом 6:5 и впервые в своей истории вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
23 февраля 2024, 03:45
-
Активисты заявили об отсутствии прогресса в воссоздании Ауховского района
Восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено уже много лет, переселение лакцев и строительство новых домов сорваны, заявили местные активисты.
23 февраля 2024, 02:46
-
Годовщина гибели Татунашвили дала повод для критики "Грузинской мечты"
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что правительство делает все возможное для наказания причастных к гибели гражданина страны Арчила Татунашвили силовиков из Южной Осетии. За шесть лет официальный Тбилиси не предпринял ничего, чтобы реализовать на международном уровне утвержденный список санкций имени Арчила Татунашвили и убитого в Абхазии Гиги Отхозория, возразили оппозиционеры.
23 февраля 2024, 01:47
-
Зейналлы отверг обвинения Армении
Утверждения Армении о причастности блогера Кямиля Зейналлы к убийству в зоне боевых действий во время войны 2020 года безосновательны, заявили "Кавказскому узлу" азербайджанские юристы и правозащитники. Сам Зейналлы настаивает, что не служил во время войны 2020 года.
23 февраля 2024, 00:48
-
Адвокаты Нью-Йорка вступились за Губада Ибадоглу
Коллегия адвокатов Нью-Йорка осудила власти Азербайджана за "лишение медицинской помощи" оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу, содержащегося под стражей, и потребовала его освобождения. Общественный комитет защиты прав Ибадоглу выразил тревогу за состояние здоровья политика.
-
22 февраля 2024, 19:39
Правозащитники сообщили о задержании не менее 10 верующих в Азербайджане
-
22 февраля 2024, 16:43
Дудаев заявил о недопустимости разногласий между беженцами
-
22 февраля 2024, 12:54
Власти отреагировали на жалобы жителей Чиркея на проблему с водоснабжением
-
22 февраля 2024, 11:075
Чеченцам Ауха напомнили о недопустимости несогласованных акций
-
21 февраля 2024, 20:24
Орлов* объяснил свой отказ задавать вопросы свидетелям обвинения
-
21 февраля 2024, 16:238
Палестинским беженцам предложено работать в сфере образования Чечни
-
22 февраля 2024, 18:08
Контрактник из Махачкалы погиб в военной операции
-
22 февраля 2024, 15:17
Военный из Ставрополья убит на Украине
-
22 февраля 2024, 13:43
Житель Ростовской области обвинен в причастности к "СССР"*
-
22 февраля 2024, 12:01
Два бойца из Карачаево-Черкесии убиты в зоне СВО
-
22 февраля 2024, 09:24
Минобороны отчиталось о сбитой над Ростовской областью ракете
-
22 февраля 2024, 08:28
Подтверждена гибель на Украине военного из Кабардино-Балкарии
-
22 февраля 2024, 06:34
Военнослужащий из Нальчика погиб на Украине
-
21 февраля 2024, 23:10
Власти сообщили о гибели на Украине военного из Волгоградской области
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
23 февраля 2024, 02:46
Годовщина гибели Татунашвили дала повод для критики "Грузинской мечты"
-
16 февраля 2024, 12:16
Два гражданина Грузии задержаны в Южной Осетии
-
09 февраля 2024, 14:2330
Кадыров Рамзан Ахматович
-
22 февраля 2024, 16:23
BERG...man TbilisiКто на Ю. Кавказе больше других желает поражения РФ? Признание ДНР и ЛНР в 22 г. Ожидание... 60
-
22 февраля 2024, 09:39
BERG...man TbilisiНАТО о неприемлемости аннексии оккупированных регионов Грузии. Для кого это говорится и вы что-нибудь поняли? 65
-
21 февраля 2024, 16:25
BERG...man TbilisiСША о визите премьера Грузии в Брюссель и перспективах вступления страны в ЕС 60
-
22 февраля 2024, 12:061
Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана
-
22 февраля 2024, 11:3720
Депортация чеченцев и ингушей
-
16 февраля 2024, 19:45Саботируется расследование по делу о захвате земельного участка
-
07 февраля 2024, 17:30Таинственный приют для собак в Хостинском районе
-
02 февраля 2024, 16:28В Хостинском районе на улице застрелили собаку
-
30 января 2024, 18:42Горы вонючего мусора на улицах в Буйнакске
-
30 января 2024, 10:30В Кудепсте засыпают водоем с краснокнижными животными
-
05 февраля 2024, 14:31
В январе 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было
-
05 января 2024, 22:33
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2023 года погиб один и ранено трое человек