21 февраля 2024, 05:48

Три жителя Южной Осетии осуждены заочно за работу на грузинские спецслужбы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Южной Осетии осудил трех жителей республики, находящихся в международном розыске. Они признаны виновными в подготовке терактов по заказу грузинских спецслужб. Двое приговорены к 19 годам колонии, один - к 22 годам.

Приговор Георгию Гогичаеву, Алану Каркусову и Янику Каркусову вынесен 20 февраля. Все трое были объявлены в международный розыск, суд проходил в их отсутствие.

Осужденные признаны виновными в незаконном изготовлении, приобретении, хранении и перевозке оружия и боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также в действиях, связанных с совершением террористического акта. Преступления эти были совершены в апреле 2006 года, осужденные действовали по заданию спецслужб за денежное вознаграждение, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Верховного суда Южной Осетии Зарину Тедееву.

Георгий Гогичаев и Алан Каркусов путем частичного сложения наказаний по совокупности инкриминируемых преступлений приговорены к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Яник Каркусов, который считается организатором преступлений, приговорен к 22 годам, информирует государственное информационное агентство "Рес".

Срок отбывания наказания будет исчисляться со дня фактического задержания и этапирования в колонию.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter)". Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Свидетели по делу Джабиева сослались на плохую память", "Аналитики исключили уголовное преследование бывшего президента Южной Осетии", "Защита силовиков истрактовала в их пользу итоги экспертизы о смерти Джабиева".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 февраля 2024, 04:44

23 февраля 2024, 03:45

23 февраля 2024, 02:46

  • Годовщина гибели Татунашвили дала повод для критики "Грузинской мечты"

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что правительство делает все возможное для наказания причастных к гибели гражданина страны Арчила Татунашвили силовиков из Южной Осетии. За шесть лет официальный Тбилиси не предпринял ничего, чтобы реализовать на международном уровне утвержденный список санкций имени Арчила Татунашвили и убитого в Абхазии Гиги Отхозория, возразили оппозиционеры.

23 февраля 2024, 01:47

  • Зейналлы отверг обвинения Армении

    Утверждения Армении о причастности блогера Кямиля Зейналлы к убийству в зоне боевых действий во время войны 2020 года безосновательны, заявили "Кавказскому узлу" азербайджанские юристы и правозащитники. Сам Зейналлы настаивает, что не служил во время войны 2020 года.

23 февраля 2024, 00:48

  • Адвокаты Нью-Йорка вступились за Губада Ибадоглу

    Коллегия адвокатов Нью-Йорка осудила власти Азербайджана за "лишение медицинской помощи" оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу, содержащегося под стражей, и потребовала его освобождения. Общественный комитет защиты прав Ибадоглу выразил тревогу за состояние здоровья политика.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи