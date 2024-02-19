Житель Кубани оштрафован за уклонение от военной службы

19 февраля 2024, 18:10

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Суд приговорил к штрафу жителя Кореновска Владимира Барзыкина, признав его виновным в уклонении от военной службы.

Кореновский райсуд приговорил к штрафу местного жителя Владимира Барзыкина, обвиняемого по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу), сообщила сегодня в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд пришел к выводу, что в 2022 году Барзыкин сообщил членам призывной комиссии "заведомо ложные сведения об имеющихся у него проблемах со здоровьем".

"Призывной комиссией молодой человек был направлен на медицинское обследование, которое он, осознавая, что оснований для отсрочки и освобождения от призыва на военную службу не имеет, не прошел. В назначенное время в военный комиссариат подсудимый не явился без уважительных причин", - говорится в публикации ведомства.

Позднее Барзыкин вновь получил под роспись повестку и, пройдя медицинское обследование, был признан годным к военной службе. "Однако снова в комиссариат не явился, уклонившись от воинской службы. В судебном заседании подсудимый в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался", - отмечается в сообщении.

Суд приговорил подсудимого к штрафу в 40 тысяч рублей, а личное дело призывника передано в военный комиссариат Кореновского и Выселковского районов, сообщили в суде.

Часть 1 статьи 328 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.

Напомним, 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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