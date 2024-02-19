Заключенный калмыцкой колонии обвинен по делу о тюремном джамаате

19 февраля 2024, 14:42

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Передано в суд дело Павла Васюхина, который обвинен в участии в террористическом сообществе, созданном в калмыцкой колонии уроженцем Дагестана Шахбаном Гасановым, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября 2023 года военный суд в Ростове-на-Дону признал семерых жителей регионов юга России виновными в участии в террористической ячейке в калмыцкой колонии и приговорил их к лишению свободы на сроки от восьми до 11 лет.

По версии следствия, в 2013 году уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в калмыцкой ИК №2 , создал в колонии террористическую организацию, и в нее впоследствии вошло более 100 заключенных. Организатором террористического сообщества следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. Руководитель колонии Павел Батаев и бывший его заместитель Артур Цамаев также задержаны по подозрению в покровительстве террористическому сообществу за вознаграждение.

Завершено расследование дела Павла Васюхина, обвиняемого по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), сообщил сегодня Следственный комитет.

По версии следствия, Павел Васюхин вошел в террористическое сообщество, созданное в ИК-2 Шахбаном Гасановым. "Он в период отбывания наказания в ИК-2 являлся активным участником террористического сообщества, подчинялся общим принципам и нормам поведения, сформированным в результате ложного, вымышленного им представления о религиозном превосходстве над другими членами гражданского общества, обучался арабскому языку, проходил идеологическую подготовку, посещал лекции, проводимые участниками террористического сообщества, обладающими соответствующими познаниями, по литературе, признанной судами экстремистскими материалами", - приводится версия следствия в публикации на сайте СКР.

Уголовное дело Васюхина направлено в суд для рассмотрения по существу. "Ранее за руководство террористическим сообществом на территории ИК-2 и участие в нем Южным окружным военным судом к длительным срокам наказания осуждены 38 лиц, а в отношении 16 лиц, в том числе бывших начальника ИК-2 Павла Батаева и его заместителя Артура Цамаева, в настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде. Расследование в отношении других участников преступления продолжается", - отчиталось ведомство.

Часть 2 статьи 205.4 УК РФ предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, по сведениям Национального антитеррористического комитета, Шахбан Гасанов был лидером "кизлярской" группировки боевиков и присягнул запрещенной в России судом террористической органзации "Исламское государство". В 2012 году родственники Гасанова пожаловались правозащитникам на давление со стороны правоохранительных органов.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в масштабности вербовки в калмыцкой колонии. Они указали, что в российских колониях формируются исламские джамааты, представители которых демонстративно пропагандируют идеи террористических группировок, не являясь их членами. При этом, по мнению аналитиков, информация о террористической сети в калмыцкой колонии похожа на пиар-акцию силовиков.

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