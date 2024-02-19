Мэрия Махачкалы отреагировала на сообщение об избиении школьника

19 февраля 2024, 10:58

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Подростки, виновные в коллективном избиении сверстника в Махачкале, установлены. Они будут поставлены на профучет, а их родителей привлекут к ответственности, сообщила заместитель главы города Эмилия Раджабова.

Как информировал "Кавказский узел", 18 февраля прокуратура отчиталась о проверке информации об избиении школьника в Махачкале. Пользователи Telegram, посмотревшие видео инцидента, раскритиковали подростков за массовое избиение сверстника.

Сотрудники управления образования Махачкалы и администрацией школы N27 провели служебное расследование. Проведены беседы с участниками конфликта, их родителями, классными руководителями. В беседе приняли участие социально-психологическая служба и Совет отцов школы, сообщила заместитель мэра Махачкалы Эмилия Раджабова.

"По результатам выявлены инициаторы конфликта и причины его возникновения. В понедельник все участники конфликта приглашены в школу, где они встретятся с представителями КДН и ПДН", – написала она сегодня ночью в своем телеграм-канале.

Раджабова отметила, что виновные будут поставлены на профилактический учет, к ответственности также будут привлечены и родители виновников конфликта. Управлением образования дано указание всем школам провести родительские собрания и профилактические беседы с учениками, добавила она.

Напомним, на кадрах видео, которое ранее было опубликовано в соцсетях, показано как группа подростков избивает сверстника. В начале ролика видно, как два подростка спорят на повышенных тонах, а остальные наблюдают за происходящим. Затем один из подростков ударил оппонента и начал его избивать, другие подключились к избиению.

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