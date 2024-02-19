Жители поселка Шамхал пожаловались на условия в детсаду

19 февраля 2024, 07:27

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В детсаду махачкалинского поселка Шамхал антисанитария и проблемы с безопасностью, кроме того инвентарь и канцтовары покупают родители, пожаловался в соцсети местный житель. Другие жители поселка подтвердили его слова в комментариях. Они раскритиковали власти и потребовали построить новый детский сад.

Жалоба жителя поселка Шамхал в Кировском районе Махачкалы на условия в местном детсаду была опубликована 17 февраля в Instagram-паблике* tut.dagestan*.

"Детский сад №94, пгт Шамхал. Дети находятся в ужасных условиях, в одной комнате они спят, едят и играют. Весь инвентарь для игр и канцтовары покупаются на наши деньги, мы же покупаем воду, и мы же платим 2500. За что?" – задался он вопросом.

В детсаду также проблему с безопасностью, заявил автор обращения. "Сетчатое ограждение с огромными дырами и калитка нараспашку. На территории двора можно увидеть скот, собак, ну и канализацию. Надеемся, что люди, компетентные и ответственные за содержание ДОУ, обратят на это внимание и предпримут хоть какие-то действия", – отметил житель Шамхала.

Этот пост в Instagram-паблике* tut.dagestan*, на который подписаны около 1,7 миллиона пользователей, на 07.25 мск 19 февраля набрал 1094 отметки "нравится" и 109 комментариев.

"Люди отдают туда детей от безысходности, нужно на работу, на учёбу. Но честно говоря, это не сад, это сарай", – заявил пользователь duniayal05.

"Сплошная антисанитария, куда смотрит Роспотребнадзор? Самим нормально в такой среде работать? Занавески постирать, наверное, тоже деньги нужны?" – спросил пользователь rassvetayy.

"Местная администрация где, для чего она вообще существует? Они должны обратить внимание на это в первую очередь, да и горОНО", – написал пользователь 28022019xiao1.

"Зато очередь в этот сад. Дети скорее в школу пойдут, пока дойдет очередь", – сыронизировал пользователь _uka_17.

"Этот садик маленький, не хватает мест на всех детей. Поселок сильно разросся в последние несколько лет, а детсад остался прежним. И руководство детсада, и воспитатели как могут поддерживают порядок и уют на территории. Но мест не хватает. В одной группе может быть 20 и более детей", – написала shumeika1990.

"Шамхале давно пора построить новый садик", – отметил пользователь zariat86.

"Благодаря воспитателям как раз-таки там все и держится. И белят, и красят, и порядок поддерживают как могут, и к детям прекрасное отношение. Но такие детсады, где бы они ни были, не соответствуют нормам. И тут дело не в руководстве даже данного детсада, а в системе целом", – считает mrs_isaevva.

"Неужели нельзя хоть какие-то базовые необходимые условия создать в садиках? Не верю, что деньги не выделяет государство. Когда наши люди полюбят место, где они живут и будут относиться с уважением? Видимо, еще не скоро", – подчеркнул пользователь _shopogolichka__.

На 07.25 мск 19 февраля на сайте администрации Махачкалы нет комментариев относительно жалоб жителей Шамхала на условия в местном детсаду.

"Кавказский узел" также писал, что жители Шамхала не первый раз жалуются на проблему с образовательными учреждениями. В частности, 4 сентября 2023 года один из жителей пожаловался в соцсети, что в местной школе изношенный инвентарь и мебель, мест для школьников и педагогов не хватает, отсутствуют спортзал и ограда. Другие жители поселка подтвердили в комментариях его слова. Они раскритиковали власти и потребовали новую школу.

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