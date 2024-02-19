Фонарный столб. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"

19 февраля 2024, 05:39

Восстановлено энергоснабжение всех населенных пунктов Котельниковского района

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В Котельниковском районе, где после ледяного дождя произошли множественные обрывы проводов, спустя неделю восстановлено энергоснабжение во всех населенных пунктах.

Как писал "Кавказский узел", 11 февраля в Котельниковском районе Волгоградской области был введен режим чрезвычайной ситуации после ледяного дождя, из-за которого произошли множественные обрывы проводов и линий электропередач.

Во всех населенных пунктах Котельниковского района восстановлено энергоснабжение, для этого энергетикам пришлось привести в порядок десяти километров проводов и спилить сотни поваленных деревьев, работы велись круглосуточно, сообщает 18 февраля "Высота 102" со ссылкой на власти Волгоградской области.

По данным властей, на пике работ в районе действовали около 400 специалистов и 100 единиц спецтехники, были привлечены бригады из других районов области и соседних регионов России.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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