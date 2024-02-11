Ледяной дождь нанес урон жителям Котельниковского района

11 февраля 2024, 23:45

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Режим чрезвычайной ситуации введен в Котельниковском районе Волгоградской области из-за резкого ухудшения погодных условий.

"У нас идет сильный ледяной дождь, я не помню такого ранее. Часть домов осталась без света, часть - без воды. Но мы запустили генераторы, разбираем завалы из деревьев. Некоторые из них порвали электрические провода, часть разрушила трубы водоснабжения", - привело слова главы города Андрея Федорова издание V1.

Под тяжестью льда ломались и падали деревья, опоры ЛЭП. Обледенели провода, машины, дороги. На крышах домов образовались огромные ледяные глыбы. Городские власти просят взрослых не выпускать детей на улицу, сообщило издание "Высота 102".

"На территории Котельниковского района действует режим чрезвычайной ситуации", - сказал первый заместитель главы района Александр Слета, слова которого приводит ТАСС.

В пресс-службе районной администрации добавили, что из-за ледяного дождя и ветра произошли множественные обрывы проводов и линий электропередачи на территории района.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Котельниково умеренные осадки при температуре воздуха +2, скорость ветра 4 метра в секунду. Днем 12 февраля осадки, температура +7, а ветер стихнет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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