Шестеро детей госпитализированы в Ереване с отравлением угарным газом

19 февраля 2024, 04:40

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В ереванскую больницу "Мурацан" попали шестеро детей, один из которых - в тяжелом состоянии. Врачи выяснили, что они отравились угарным газом.

В Ереване шестеро детей из трех семей, которые проживают в одном доме, госпитализированы с отравлением угарным газом.

Инцидент произошел 18 февраля. Дети были доставлены в университетскую больницу "Мурацан" с отравлением. При госпитализации состояние здоровья пятерых оценивалось как средней тяжести, одного - как тяжелое, пишет News.am.

Исследование крови подтвердило, что отравление детей вызвано угарным газом. Врачам удалось стабилизировать их состояние. Подробности того, каким образом произошло отравление, пока не приводятся, информирует "Новости-Армения".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 4 февраля в Кисловодске были госпитализированы с отравлением угарным газом двое детей и женщина.

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