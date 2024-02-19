19 февраля 2024, 04:40

Шестеро детей госпитализированы в Ереване с отравлением угарным газом

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В ереванскую больницу "Мурацан" попали шестеро детей, один из которых - в тяжелом состоянии. Врачи выяснили, что они отравились угарным газом.

В Ереване шестеро детей из трех семей, которые проживают в одном доме, госпитализированы с отравлением угарным газом.

Инцидент произошел 18 февраля. Дети были доставлены в университетскую больницу "Мурацан" с отравлением. При госпитализации состояние здоровья пятерых оценивалось как средней тяжести, одного - как тяжелое, пишет News.am.

Исследование крови подтвердило, что отравление детей вызвано угарным газом. Врачам удалось стабилизировать их состояние. Подробности того, каким образом произошло отравление, пока не приводятся, информирует "Новости-Армения".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 4 февраля в Кисловодске были госпитализированы с отравлением угарным газом двое детей и женщина.

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Примечание:

"Шесть человек отравились угарным газом в Армении", "Суд в Карачаево-Черкесии пересмотрел приговор по делу о гибели туристов", "Три человека стали жертвами отравления газом в Буйнакске".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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