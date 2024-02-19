Трое дагестанских борцов стали чемпионами Европы

19 февраля 2024, 00:44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Борцы вольного стиля Абасгаджи Магомедов и Ахмед Усманов, выступавшие в качестве нейтральных спортсменов, стали чемпионами Европы в Бухаресте в своих весовых категориях. Еще одно "золото" завоевал выступающий за Грецию Даурен Кургулиев.

Чемпионат Европы по борьбе проводился в Бухаресте (Румыния) с 12 по 18 февраля. Разыгрывались медали в 30 весовых категориях у мужчин и женщин в вольной и греко-римской борьбе.

В финале Магомедов одолел своего земляка Зелимхана Абакарова из сборной Албании. Теперь он двукратный чемпион Европы. Усманов выиграл у Магомедхабиба Кадимагомедова, который выступает за Белоруссию, сообщило "Спорт.ру".

Ещё один уроженец Дагестана, выступающий за Грецию, Даурен Кургулиев занял первое место в весовой категории до 86 кг. Он стал трехкратным чемпионом Европы, отметило издание.

Российские борцы участвовали в качестве нейтральных спортсменов, их результаты не учитывались в командном зачете, информировал "Чемпионат".

Отметим, что соревнования прошли без лидера сборной России во вольной борьбе, двукратного олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона мира Абдулрашида Садулаева. Румынские пограничники запретили ему въезд в страну.

"Кавказский узел" сообщал, что в 2021 году Абдулрашид Садулаев стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе.

"К сожалению, этот чемпионат Европы пройдёт без моего участия. Я был заряжен, сфокусирован и готов, но прямо на границе мне отказали во въезде в Румынию – не понравилась моя виза. Как-то странно получается! В Испании, откуда я вылетал в Бухарест, ко мне вопросов не было… На всё воля Всевышнего. Спасибо вам за поддержку. Будем извлекать уроки и двигаться дальше. Всем нашим ребятам желаю удачи и, главное, без травм!" - написал Садулаев на своей странице в социальной сети.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.