Двое ростовских контрактников осуждены за оставление части

18 февраля 2024, 23:45

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Анатолий Сальников приговорен к лишению свободы в колонии общего режима, Андрей Ежов приговорен к лишению свободы условно.

Участвовавший в спецоперации на Украине Анатолий Сальников в конце декабря 2022 года не явился в часть из госпиталя. Его дело рассматривал Новочеркасский гарнизонный суд.

В результате суд назначил ему пять лет и три месяца колонии общего режима. Участие Сальникова в спецоперации суд признал смягчающим обстоятельством, сообщили сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Пять с половиной лет условно контрактнику Андрею Ежову назначил Ростовский гарнизонный суд, призвав его виновным в самовольном оставлении части с июня по август 2023 года. Родителям, в доме которых в то время жил Ежов, он сообщил, что был уволен из армии, информировало издание.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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