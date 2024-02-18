Житель Грузии задержан за ложное сообщение о минировании самолета

18 февраля 2024, 05:11

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Рейс из Кутаиси в Барселону был возвращен в аэропорт из-за звонка о минировании, пассажиров обыскивали несколько часов, бомба не найдена, сообщила Служба государственной безопасности Грузии.

Гражданин Грузии задержан за то, что сообщил о наличии взрывных устройств на борту рейса Кутаиси - Барселона. Из-за его звонка рейс № W66417 был возвращен в международный аэропорт Кутаиси, где силовики обыскали его, но не обнаружили взрывное устройство. Досмотр борта и пассажиров длился несколько часов, сообщает 17 февраля Служба государственной безопасности Грузии.

Было заведено уголовное дело по статье 331 УК Грузии.

СГБ Грузии также расследует целый ряд подобных ложных сообщений, установлено, что большинство из них были совершены из-за границы. Выявлены конкретные лица и группы как в Грузии, так и за ее пределами, пишет "Формула".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале февраля суд в Шахтах приговорил местную пенсионерку за то, что она позвонила в полицию и сообщила, что заминировала здание управляющей компании. Она объяснила свои действия тем, что недовольна высокой стоимостью коммунальных услуг. Ее приговорили к трем годам условно.

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