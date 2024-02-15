Источники сообщили о перестрелке в Чечне

15 февраля 2024, 10:59

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Неизвестные открыли огонь по силовикам в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района после того, как были ими остановлены. В результате перестрелки все трое убиты, сообщили сегодня источники.

По данным источников, капитан полиции заметил на окраине села Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района подозрительных людей, которые были вооружены. Когда он потребовал сдать оружие, то они открыли огонь.

В ответ на это силовики также открыли огонь, и все трое нападавших были убиты. В перестрелке оказался ранен 32-летней сержант полиции, угрозы его жизни нет, информировал сегодня телеграм-канал "Сапа Кавказ", освещающий действия силовиков на Северном Кавказе.

С места происшествия изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы к ним и две ручные гранаты. Возбуждено уголовное дело о покушении на правоохранителя.

На 10.55 мск на сайте управления МВД по Чечне, сайте Следкома, а также на сайте следственного управления СКР по Чечне нет сообщений о перестрелке в селе Старый Ачхой.

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