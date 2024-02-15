15 февраля 2024, 11:52

Волгоградские чиновники проигнорировали право сироты на жилье

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Чиновники отказываются обеспечивать 25-летнего инвалида третьей группы и сироту из Волгоградской области жильем, хотя по закону должны это сделать, сообщили в РОО "Объединение по защите прав детей-сирот".

По словам председателя РОО "Объединение по защите прав детей-сирот" Эльдара Физиева, о нарушении прав сироты-инвалида Дмитрия из Кумылженского района Волгоградской области стало известно после того, как об этом активистам рассказала местная жительница.

Дмитрий является инвалидом третьей группы, он глухонемой, ему 25 лет. Физиев сегодня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" отметил, что изучил документы и понял, что в Кумылженском районе закупается крайне мало квартир для сирот. Дмитрий 19-й в списке очередников.

"Также из ответов представителей администрации обратил внимание, что ему советуют позвонить по телефону для уточнения информации. Глухонемому человеку. У меня нет слов, это цинично", – подчеркнул правозащитник.

"Кавказский узел" также писал, что 6 января жительница Волгоградской области Анастасия Карташова, которая является сиротой, пожаловалась, что чиновники вопреки решениям двух судов отказываются предоставлять ей гарантированное законом жилье, объясняя это отсутствием средств.

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Примечание:

"Чиновник в Дагестане заподозрен в махинациях с жильем для сирот", "Глава района на Кубани заподозрен в махинациях с жильем для сирот", "Дело о непригодном жилье для сирот в Калмыкии дошло до суда".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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