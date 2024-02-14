Баку согласился сотрудничать с Ереваном в поиске пропавших без вести

14 февраля 2024, 13:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Азербайджана ответили согласием на заявление Армении о готовности к сотрудничеству в поиске пропавших без вести после карабахского конфликта. Баку предложил привлечь к поискам бывших армянских военных.

Как писал "Кавказский узел", пропавшими без вести в результате первой карабахской войны остаются 3800 человек, сообщило в августе 2023 года бакинское представительство Международного комитета Красного Креста. После войны 2020 года в массовых захоронениях были найдены 500 человеческих останков, идентифицированы 15 человек.

Госкомиссия Азербайджана по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники одобрительно отозвалась о заявлении аналогичной структуры Армении о готовности к сотрудничеству для выяснения судьбы пропавших без вести в военных действиях. Азербайджанская сторона считает целесообразным объединение усилий в этом направлении, говорится в сообщении на сайте госкомиссии, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджан, «руководствуясь нормами международного гуманитарного права и соответствующими положениями Трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года», при тесном участии российского миротворческого контингента и Международного комитета Красного Креста (МККК) оказал "всестороннюю помощь армянской стороне в проведении поисковых работ на территориях, где велись военные действия", говорится в сообщении.

После 44-дневной карабахской войны были найдены и переданы Армении тела 1713 человек. Кроме того, армянской стороне были переданы тела 154 человек, найденные после боестолкновений на армяно-азербайджанской условной границе 12-14 сентября 2022 года, и еще 173 человек после окончания антитеррористической операции в Карабахе 19-20 сентября 2023 года.

Вместе с тем госкомиссия отмечает, что в первой Карабахской войне 3890 граждан Азербайджана были зарегистрированы как пропавшие без вести. По состоянию на 1 января 2024 года были идентифицированы останки только 25 из них.

В заявлении акцентируется внимание на судьбе 54 азербайджанцев, пропавших без вести в первой Карабахской войне, пленение которых было официально подтверждено международными структурами.

"Так, согласно поступившим в 1998-2001 годах данным, 54 гражданина Азербайджана, взятых в плен и заложники во время первой Карабахской войны, были посещены представителями МККК в местах содержания в Республике Армения и на оккупированных территориях Азербайджанской Республики и находились на официальной регистрации этой структуры. Впоследствии тела 17 из них были доставлены в Азербайджан, 33 человека были объявлены мертвыми в местах содержания, но их тела не были возвращены. Дальнейшую судьбу 4 человек вовсе установить не удалось", - заявила госкомиссия Азербайджана.

Необходимо привлечь к поиску мест захоронений полевых командиров и других уполномоченных лиц, обладающих достаточными сведениями о местонахождении массовых захоронений и руководивших боевыми действиями со стороны Армении до 1994 года, отмечается в публикации.

"Как государственная комиссия, мы еще раз заявляем о своей готовности сотрудничать с соответствующими структурами Республики Армения в области обеспечения поисков пропавших без вести лиц, принадлежащих обеим сторонам, с соблюдением принципов точности, прозрачности и в атмосфере взаимного доверия", - говорится в заявлении.

В январе комиссия Армении по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести предложила Азербайджану активизировать сотрудничество, сообщила Службе нацбезопасности Армении.

"С начала 1990-х годов в 44-дневной войне 2020 года и после этого 993 гражданина Армении и армян Нагорного Карабаха считаются пропавшими без вести. Армения заинтересована в выяснении их судеб. Межведомственная комиссия Армении по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести лиц во исполнение соглашения, зафиксированного в совместном заявлении аппарата премьер-министра Армении и администрации президента Азербайджана от 7 декабря 2023 года предлагает соответственной структуре Азербайджана активизировать сотрудничество в этом направлении", - процитировало 27 января сообщение ведомства ТАСС.

Ереван с ноября 2020 года передал Баку топографические материалы о возможных местах нахождения тел 51 азербайджанца, погибшего в 44-дневной войне, а также тел около 50 человек, погибших в 1990-е годы. Кроме того, останки погибших в 1990-е годы 140 азербайджанцев, полученные от представителей Нагорного Карабаха, были переданы Азербайджану, говорилось в заявлении.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.