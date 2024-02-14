14 февраля 2024, 11:17

Возобновлено движение поездов на участке Дагомыс - Лоо

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Движение поездов на участке Дагомыс - Лоо в Сочи возобновлено после того, как рабочие устранили последствия схода селя.

Как писал "Кавказский узел", вечером 4 февраля сель сошел на железнодорожниые пути на перегоне Дагомыс – Лоо. Движение поездов было приостановлено.

Движение поездов на участке Дагомыс - Лоо открылось сегодня в 04:58 мск по обоим путям, сообщила пресс-служба СКЖД. "С начала работ на данном участке убрано свыше 31 тыс. куб. м грунта, железнодорожное полотно приведено в нормативное состояние. К ликвидации последствий стихии с первых дней было привлечено более 180 специалистов, два восстановительных поезда, экскаваторы, бульдозеры и другая спецтехника", - сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

В ближайшие дни на участке ещё будут проводиться "отдельные виды работ", отмечается в сообщении. "В частности, продолжится восстановление контактной сети, а также террасирование горного склона и нарезка горных канав", - сообщила СКЖД.

Пригородные поезда на Черноморском побережье все ещё курсируют по временному расписанию, а поезда дальнего следования ходят согласно действующему графику, говорится в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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