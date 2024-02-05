05 февраля 2024, 09:37

Движение поездов приостановлено в Сочи из-за селя

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за обильных осадков на перегоне Дагомыс – Лоо сошел сель, после чего было приостановлено движение ряда поездов. Пассажиры, находившиеся на момент ЧП в электричках, на автобусах перевозятся в Сочи, сообщили сегодня власти.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, 4 февраля в 22.47 мск из-за продолжительных обильных осадков на перегоне Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье на железнодорожные пути сошел сель. Движение поездов было приостановлено.

"Ведётся восстановление контактной сети и расчистка железнодорожного полотна", – сказано в сообщении.

Работы осложняются тем, что селевые массы продолжают сходить на путь, так как грунт переувлажнен, организована перевозка пассажиров автобусами. "В настоящее время до 4 часов задержано шесть пассажирских поездов. Во всех поддерживается комфортный температурный режим", – отметил оперштаб.

За ночь на 22 автобусах перевезено 1800 пассажиров, чтобы они смогли доехать в центр города, а также на вокзалы Сочи и Адлера, в аэропорт. Автобусы продолжают курсировать, написал сегодня в своем телеграм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Отменены 10 пригородных поездов. Пять из них маршрутом "Туапсе – Имеретинский Курорт", два маршрутом "Туапсе – Аэропорт Сочи", а также поезда "Сочи – Аэропорт Сочи", "Имеретинский Курорт – Сочи" и "Имеретинский Курорт – Туапсе", сообщили в своем телеграм-канале "Российские железные дороги".

"Кавказский узел" также писал, что 26 ноября 2023 года из-за урагана в Краснодарском крае были задержаны пассажирские поезда. Сочинский аэропорт не смог принять ряд авиарейсов, и они были перенаправлены на запасные аэродромы.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сочи сильный дождь, скорость ветра составляет 9 метров в секунду, температура воздуха – +8 градусов. В ночь на 6 февраля также ожидается сильный дождь, скорость ветра понизится до 5 метров в секунду, температура воздуха – до +6 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"В Сочи ураган сорвал крышу роддома", "От урагана в Сочи пострадали семь человек", "Не менее 19 зданий на Кубани повреждено в результате сильного ветра".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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