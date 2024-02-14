Житель Волгограда оштрафован за статус в мессенджере

14 февраля 2024, 02:01

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Сергей Ломако из Волгограда разместил в статусе в Whatsapp* флаги Ичкерии и Украины и был оштрафован на тысячу рублей за демонстрацию запрещенной символики.

Николаевский районный суд Волгограда оштрафовал местного жителя Сергея Ломако за статус в мессенджере Whatsapp*.

Суд признал Ломако виновным в демонстрации запрещенной символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП) из-за того, что в статусе он разместил скрещенные флаги Ичкерии и Украины с трезубцем, и оштрафовал на тысячу рублей, пишет 13 февраля "ОВД-Инфо"**.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 1 февраля житель Волжского был признан виновным в демонстрации запрещенной символики за радужный флаг в соцсети и оштрафован на тысячу рублей.

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