Дело Хамзаян напомнило о проблемах религиозных меньшинств Карабаха

14 февраля 2024, 00:03

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Дело Марины Хамзаян против Армении – первый случай, когда представитель религиозных меньшинств из Нагорного Карабаха обратился в ЕСПЧ, указала правозащитница. У властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики были сложные отношения с религиозными меньшинствами, в Армении Свидетели Иеговы* чувствуют себя свободнее, рассказали беженцы из Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Европейский суд по правам человека обязал Армению выплатить задержанной в Нагорном Карабахе в 2013 году Свидетелю Иеговы* Марине Хамзаян три тысячи евро компенсации за нарушение права на свободу вероисповедания.

Беженка из Степанакерта, общественный деятель и правозащитник Светлана Бегларян одобрила решение ЕСПЧ по делу Марины Хамзаян, отметив, что оно слишком долго рассматривалось.

"По моим данным, это первый случай, когда представитель религиозных меньшинств из Нагорного Карабаха обращается в международный суд. Насколько я знаю, есть еще два Свидетеля Иеговы* из общины Нагорного Карабаха, которые вместе с Хамзаян собирались обратиться в ЕСПЧ, но по какой причине отказались, не имею информации. Может, после успеха Хамзаян и они обратятся?, - сказала Бегларян.

Она заметила, что "отношения властей и общества Нагорного Карабаха с религиозными меньшинствами были непростые, так как в эти меньшинства воспринимались как секты, несущие религиозный экстремизм, а в некоторых случаях их отказ подчиняться законам и порядкам "приводил к конфликтам, вплоть до судебных дел".

В 2011 году Свидетель Иеговы* Карен Арутюнян был призван в Аскеранский военный комиссариат для прохождения срочной военной службы. 28 ноября 2011 года он не явился на сборный пункт. По данному факту прокуратурой Нагорного Карабаха было возбуждено уголовное дело, а молодой человек был арестован. Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы за отказ от прохождения срочной воинской службы в силу религиозных убеждений. В 2005 году были осуждены еще двое Свидетелей Иеговы*, Арег Аванесян и Армен Григорян, они приговорены к четырем и двум годам лишения свободы соответственно.

В марте 2018 года в ЕСПЧ подали иск три Свидетеля Иеговы* из Нагорного Карабаха, и тогда же встал вопрос их регистрации в Минюсте Нагорно-Карабахской республики, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший начальник отдела по национальным меньшинствам и вопросам религии при Минкультуры Нагорного Карабаха Ашот Саргсян. "Вопрос прошел обсуждение в Совете безопасности и в правительстве Нагорного Карабаха. Но процесс прервался, так как случилась бархатная революция, а после и война 2020 года. После 44-дневной войны большинство Свидетелей Иеговы* не вернулись из Армении. А те, что находились в Степанакерте, продолжали вести пропаганду среди населения, то есть активно продолжали вести незаконные действия. Также подали заново иск, но уже от имени одного истца. Думаю, другие два тоже подадут в международный суд", - сообщил он.

По его словам, до войны 2020 года в Нагорном Карабахе было до 1200 Свидетелей Иеговы*, после войны из эвакуации вернулись около 500. "В Минюсте Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") кроме Армянской Апостольской церкви, государственную регистрацию имели евангелисты, католики, православные", - отметил он.

Комментируя решение ЕСПЧ, Саргсян отметил, что оно "является грубым нарушением международных прав, так как ответчиком должна быть Нагорно-Карабахская республика", и добавил, что "де-юре ответственность должен нести Азербайджан".

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели "контртеррористической операции" и восстановлен суверенитет страны. Подробнее о событиях 19-20 сентября 2023 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Свидетель Иеговы*, беженец из Нагорного Карабаха, на условиях анонимности рассказал, что "в Армении встречаться с людьми, проводить объяснительную беседу намного легче, так как здесь не считается это противозаконным".

"В Нагорном Карабахе нам говорили, что военное положение, мы агитируем против государства. Нам не давали регистрацию. Многие люди тоже считали, что мы против государства работаем. Но в Армении нет таких ограничений. Хотя недоверие людей все же встречается", - сказал молодой мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что в Армении свобода вероисповедания защищена Конституцией страны, но некоторые законы ограничивают эту свободу, заявил Госдепартамент США в докладе о свободе вероисповедания. Так, закон предоставляет привилегии Армянской апостольской церкви, которые не доступны другим религиозным группам, отмечается в докладе, выпущенном в 2014 году.

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

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