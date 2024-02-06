ЕСПЧ признал Армению ответственной за нарушения прав верующей в Карабахе

06 февраля 2024, 23:46

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Европейский суд по правам человека обязал Армению выплатить задержанной в Нагорном Карабахе в 2013 году Свидетелю Иеговы* Марине Хамзаян три тысячи евро компенсации за нарушение права на свободу вероисповедания.

Марина Хамзаян жаловалась в ЕСПЧ на нарушение статей о праве на свободу религии и запрет дискриминации (статьи 9 и 14 Европейской Конвенции о правах человека). Как следует из карточки дела на сайте ЕСПЧ, решение по которому было вынесено сегодня, Хамзаян, уроженка Еревана в 2013 года проживала в Степанакерте (азербайджанские название - Ханкенди - прим. "Кавказского узла"), и вместе со своей знакомой поехала в Шуши (азербайджанское название - Шуша - прим. "Кавказского узла") для обсуждения Библии с единоверцами. Однако на собрании пришли сотрудники полиции, провели обыск и изъяли у Хамзаян литературу, затем вместе с подругой доставили ее в полицию, где продержали 4,5 часа. Впоследствии она была оштрафована на 1000 драмов (около 2 евро) за нарушение правил, установленных законодательством об организации и проведении религиозных собраний, шествий и других обрядов богослужения», следует из решения суда.

Сду признал нарушение права на свободу религии, отметив, что свобода исповедовать свою религию включает в принципе право выражать свои религиозные взгляды, передавая их другим, и право «пытаться убедить своего соседа», например, посредством «обучения», в противном случае «свобода изменять [свои] религию или убеждения», закрепленные в статье 9 Конвенции, скорее всего, так и просто словами. Но отметил при этом, что право на религиозное убеждение может быть законно ограничено, "если оно включает в себя элемент принуждения или насилия, например, оказание давления на людей, находящихся в бедственном или нуждающемся положении".

Правительство утверждало, что Армения не обладает юрисдикцией в отношении вопросов, на которые жалуется заявитель, и все из которых произошли на территории «НКР», которая имела независимую институциональную и правовую структуру, со своей собственной правовой и судебной системой. политика, на которую Республика Армения не имела никакого влияния. ЕСПЧ отметил, что Армения обладала юрисдикцией в отношении обжалуемых вопросов, а именно, в отказе Христианской религиозной организации Свидетелей Иеговы* в регистрации в качестве религиозной организации в Нагорном Карабахе.

Заявительница утверждала, что она подверглась дискриминации со стороны государства, поскольку с ней обращались иначе, чем с последователями официально зарегистрированных религий, что является нарушением статьи 14 конвенции, однако суд решил, что это нарушение уе учтено. Таким образом, суд назначил 3 тысячи евро компенсации морального вреда и одну тысячу евро оплаты издержек, указано в постановлении ЕСПЧ.

"Кавказский узел" также писал, что в Армении свобода вероисповедания защищена Конституцией страны, но некоторые законы ограничивают эту свободу, заявил Госдепартамент США в докладе о свободе вероисповедания. Так, закон предоставляет привилегии Армянской апостольской церкви, которые не доступны другим религиозным группам, отмечается в докладе, выпущенном в 2014 году.

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.