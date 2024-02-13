Богослов Сардар Бабаев заключен в карцер азербайджанской колонии

13 февраля 2024, 21:16

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Шиитский богослов Сардар Бабаев после перевода его в исправительное учреждение был необоснованно заключен в карцер. В колонии Бабаеву дали понять, что его намереваются перевести в крытую тюрьму, где он будет изолирован от других заключенных, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 19 октября 2021 года силовики задержали членов и сторонников общественного объединения "Духовные деятели Азербайджана" Сардара Бабаева, Гадира Мамедова, Джалала Шафиева, Али Мусаева и Тамкина Джафарова. Все они сотрудничали с сайтом Мaide.az. Впоследствии Бабаеву было предъявлено обвинение в госизмене. Богослов назвал это обвинение политически мотивированным. 28 сентября 2023 года суд в Баку приговорил его к 17 годам лишения свободы. 1 февраля Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу Бабаева, признав нарушение прав на запрет бесчеловечного обращения, на личную неприкосновенность и свободу религии, и обязал азербайджанские власти выплатить ему компенсации на общую сумму в 8500 евро.

Адвокат Эльчин Садыгов встретился с Бабаевым в исправительном учреждении №7 пенитенциарной службы Азербайджана. "Сардара Бабаева перевели в это учреждение из СИЗО 25 января спустя несколько дней после того, как Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения его жалобу, и обвинительный приговор в отношении этого религиозного деятеля вступил в силу. Сразу после поступления в колонию Сардара Бабаева беспричинно заключили в штрафную камеру, составив акт о нарушении им порядка. Сардар Бабаев отказался подписывать акт, давать какие-либо показания против себя. Он до сих пор содержится в карцере”, - рассказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат также отметил, что в колонии вначале ему не давали встречи с Бабаевым. "Нам удалось увидеться после того, как меня продержали два часа. Бабаева привели на встречу после моих настойчивых требований", - добавил Садыгов.

При этом защитник не получил официального ответа о причинах заключения богослова в штрафную камеру. "Мне лишь устно заявили, что решение связано с "нарушением порядка". Самому Бабаеву один из высоких чинов администрации колонии сказал, что решение о посадке его в карцер поступило "сверху" и готовится почва для отправки его в Гобустанскую тюрьму. Колония №7 является учреждением строгого режима, а в Гобустанской тюрьме совсем жесткий режим", - сказал Садыгов.

По его словам, согласно законодательству, заключенного могут продержать в карцере до 30 суток. Адвокат отметил, что направил 13 февраля официальные обращения руководству пенитенциарной службы и исправительного учреждения №7 с просьбой разъяснить официальные причины дисциплинарного наказания Бабаева.

Глава Центра мониторинга политзаключенных, правозащитник Эльшан Гасанов подверг сомнению утверждение о том, что Бабаев совершил проступок. "Человек, только прибывший в колонию, не станет грубо нарушать порядок. Я сам пережил судьбу политзаключенного и не понаслышке знаю ситуацию в тюрьмах. Это надо подраться с надзирателем, чтобы тебя посадили сразу в карцер. Такое могут совершить лишь люди, не раз отбывавшие наказание в тюрьмах за криминальные преступления. А Сардар Бабаев, с которым я лично знаком, никогда не позволит себе противоправные действия. Он богослов, авторитетный человек среди верующих, интеллектуал. Вообще верующие не нарушают порядок в тюрьмах", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Он полагает, что дисциплинарное наказание Бабаева действительно может преследовать цели подготовки основания для ужесточения наказания. "После двух наказаний в виде посадок в карцер администрация колонии может ходатайствовать о переводе заключенного в крытую Гобустанскую тюрьму. Там очень суровый режим. Заключенных содержат либо в одиночных, либо в двухместных камерах. Свободного хождения по территории тюрьмы нет. В день лишь на час заключенных выводят из камер. Если в колонии заключенным в неделю дают по два телефонных разговора и одно свидание, то в крытой тюрьме встречи предоставляются раз в квартал, а телефонные разговоры - раз в месяц. Вполне вероятно, что Сардара Бабаева хотят отправить в крытую тюрьму, чтобы изолировать его от других заключенных. В колониях очень много верующих, и Сардар Бабаев будет для них авторитетом, влиять на других заключенных. Этого, по всей видимости, опасаются власти. По этой причине в свое время в Гобустанскую тюрьму на три года были отправлены лидер Исламской партии Мовсум Самедов, глава Движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде, его заместитель Аббас Гусейнов", - рассказал Гасанов.

Представители пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

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