Суд снизил штраф адвокату из Кабардино-Балкарии Ратмиру Жилокову

13 февраля 2024, 17:28

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Кассационный суд вдвое, до 50 тысяч рублей, снизил размер штрафа адвокату из Кабардино-Балкарии Ратмиру Жилокову по делу о нападении на силовика.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Ратмир Жилоков был обвинен по части 1 статьи 318 УК РФ (применение к представителю власти насилия, не опасного для здоровья), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. 23 января 2023 года суд приговорил Ратмира Жилокова к полутора годам колонии, признав его виновным в нападении на полицейского. Жилоков, на иждивении которого находятся жена, четверо детей и отец, был арестован в зале суда. Суд не учел смягчающих факторов в деле, заявили коллеги осужденного и призвали адвокатское сообщество отреагировать на приговор Жилокову. Верховный суд Кабардино-Балкарии заменил лишение свободы на штраф в 100 тысяч рублей адвокату Ратмиру Жилокову, осужденному за нападение на силовика в связи с необоснованным применением уголовного наказания/

Ратмир Жилоков был задержан 20 мая 2020 года. По версии следствия, он вел себя грубо с сотрудниками полиции и применил физическое насилие к одному из них, пытаясь не пустить их в заведение, где предположительно велась игорная деятельность. Оказать юридическую помощь адвокату вызвались трое коллег, в числе которых была Диана Ципинова. Адвокатов к задержанному не пустили, силовикам не понравилось, что их снимают, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания". Адвокаты сняли побои и обратились в следственные органы. К следователям обратились и сотрудники полиции, 28 мая того же года в отношении Жилокова и Ципиновой по их рапортам было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ.

Пятый кассационный суд общей юрисдикции изменил размер штрафа, назначенного адвокату Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Ратмиру Жилокову, со 100 тысяч до 50 тысяч рублей. Советник ФПА Борис Золотухин, ранее защищавший коллегу, считает оставленный в силе приговор незаконным, поскольку в нем указывается на то, что любой гражданин РФ должен был выполнять незаконные требования сотрудника полиции, сообщила 12 февраля "Адвокатская газета".

Как следует из карточки дела на сайте Пятого кассационного суда общей юрисдикции в Пятигорске, кассационная жалоба Жилокова поступила в суд 16 января, единственной заседание состоялось 12 февраля.

Напомним также, что Урванский райсуд 7 июля 2023 года не нашел состава преступления в действиях адвоката из Кабардино-Балкарии Дианы Ципиновой, обвиняемой в нападении на силовика, и оправдал ее. Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался удовлетворить апелляционное представление прокурора и оставил в силе оправдательный приговор адвокату Диане Ципиновой.

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