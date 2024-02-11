Планы властей по строительству объектов культуры вызвали скепсис у жителей Кабардино-Балкарии

11 февраля 2024, 10:24

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Власти Кабардино-Балкарии заявили, что планируют до 2030 года направить более 21 миллиарда рублей на строительство объектов культуры. Местные жители, комментируя это сообщение в соцсети, подчеркнули, что в республике необходимо строить заводы и создавать рабочие места. Они также указали на проблему с водоснабжением, ветхими больницами и плохими дорогами.

Как информировал "Кавказский узел", Кабардино-Балкария регулярно оказывается в хвосте рейтингов по социально-экономическим показателям. В частности, 28 августа 2023 года республика оказалась на 83-м месте по рынку труда, набрав среди прочих регионов России 13,7 балла. Для сравнения, на первом месте рейтинга оказалась Москва, набравшая 97,9 балла.

20 марта 2023 года Кабардино-Балкария оказалась одним из аутсайдеров рейтинга регионов страны по уровню зарплаты. Республика оказалась на 78-м месте со средним уровнем заработной платы у госслужащих в 46 тысяч рублей.

По словам главы Минкультуры Кабардино-Балкарии Мухадина Кумахова, в ближайшие шесть лет власти республики планируют направить свыше 21 миллиарда рублей на строительство, ремонт и реконструкцию более 130 объектов культуры.

"С 2025 по 2030 годы планируется построить 134 объекта, провести реконструкцию шести, отреставрировать один объект и капитально отремонтировать 43", – привел 9 февраля ТАСС слова министра.

Пост о том, что власти Кабардино-Балкарии планируют направить более 21 миллиарда рублей на строительство, ремонт и реконструкцию объектов культуры, был размещен 10 февраля в Instagram-паблике* chp.nalchik, на который подписаны около 388 тысяч пользователей. На 10.20 мск 11 февраля эта запись набрала 189 отметок "нравится" и 82 комментария.

"Лучше создайте рабочие места, постройте фабрики, заводы. Клубы есть в каждом селе и кто туда ходит?" – написал пользователь garmoniya________.

"Чем клуб строить, лучше запустить завод. Чтобы могла молодёжь работать", – заявил пользователь fatia8247.

"Ничего в республике не производим. Только просим у Москвы. Кому сейчас нужны эти клубы и дома культуры?" – задался вопросом пользователь lara_pak_92.

"Когда начнут пока неизвестно. Просто обещают, что построят за шесть лет", – сыронизировал dyshekov_r.

"Один кинотеатр в центре города не могут никак достроить, где памятник Ленину, какие дома культуры? Это всё пишут лишь, чтобы прочитали и сказали "ох". Наша молодёжь половина в Москве и в других регионах России работает, а другая половина от безделья шатается по городу (пьянствует и так далее). Есть другие проблемы касаемо культуры, языка и образования в целом", – отметил пользователь с ником lord_lord_lord___.

Другая часть комментаторов указала на проблему в республике с инфраструктурой. "Водопроводные трубы меняйте уже. Они сгнили давно уже, сколько можно издеваться? Летом вообще воды нет", – заявил _zaur6609.

"В Баксане не могут водоснабжение наладить уже 47 лет. Только и делают, что обсуждают проекты. А воз и ныне там", – написала viktoriavatutina07.

"Постройте поликлиники и больницы", – призвал пользователь nidankb.

"Постройте нормальные дороги", – написал пользователь k.t.v._84_829_.

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