Глава Пятигорска заявил о поджогах на горе Машук

11 февраля 2024, 06:48

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Два дня на горе Машук неизвестные совершают поджоги в различных местах, сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил о нескольких поджогах на горе Машук в своем телеграм-канале 10 февраля.

По словам Ворошилова, уже два дня в разных местах на Машуке происходит возгорание, причем в разных местах. "Случайности здесь нет", - считает он.

Глава города опубликовал видео, на котором видны несколько мелких очагов возгорания в разных местах, дымится трава, местами повреждены огнем небольшие деревья. Он также отметил, что все очаги локализованы.

Днем ранее Ворошилов сообщил, что поджоги совершены в четырех разных точках. Кроме того, глава города призвал сообщить любые сведения о поджигателях.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2022 года Генпрокуратура потребовала отменить постановление правительства Ставропольского края, разрешающее застройку горы Машук. Введенные изменения не отвечают требованиям законодательства и фактически полностью отменяют запреты на хаотичную застройку памятника природы, указало ведомство. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отменил постановление, выполнив требования прокуратуры и ставропольских экоактивистов. Однако экоактивисты считают, что борьба за Машук не закончена, так как это не последняя попытка краевых властей реализовать застройку горы.

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