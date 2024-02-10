Житель Ингушетии добился возвращения статуса вынужденного переселенца

10 февраля 2024, 19:17

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Полиция в Ингушетии необоснованно исключила Арсена Арсамакова из списков вынужденных переселенцев из Северной Осетии, указал суд.

Как писал "Кавказский узел", в Ингушетии и Северной Осетии 30 октября ежегодно проходят траурные мероприятия в память о жертвах осетино-ингушского конфликта. 6 июня 2022 года жители Ингушетии пожаловались, что власти за 30 лет так и не решили проблемы с жильем для вынужденных переселенцев и последствий осетино-ингушского конфликта 1992 года.

Осенью 1992 года между осетинами и ингушами, проживавшими в Пригородном районе Северной Осетии, произошел вооруженный конфликт. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч жителей ингушской национальности были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, большинство из них поселились в соседней Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие".

Кассационный суд в Пятигорске признал незаконным определение Верховного суда Ингушетии, отказавшего местному жителю Арсену Арсамакову в иске к республиканскому МВД, которое исключило Арсамикова из списка вынужденных переселенцев, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Арсамаков – вынужденный переселенец из Северной Осетии, в течение многих лет он своевременно продлевал свой статус, но в декабре 2022 года МВД аннулировало его статус. Ведомство сослалось на наличие жилья у Асет Котиевой, на которой Арсамаков женился годом ранее, в 2021 году.

По данным издания, в 2011-2012 годах Асет Котиева владела домом в станице Троицкой, но перестала быть собственницей еще до вступления в брак. По закону вынужденные переселенцы и члены их семей для сохранения статуса и получения соцподдержки не должны владеть недвижимостью. Верховный суд республики встал на сторону МВД, после чего Арсамаков обратился в кассационную инстанцию. Она признала прекращение статуса вынужденного переселенца незаконным, удовлетворив иск Арсена Арсамакова в полном объеме, говорится в публикации.

Карточка дела Арсамакова на сайте Пятого кассационного суда общей юрисдикции обновлена 2 февраля, в ней размещен текст определения, датированного 24 января.

Согласно документу, Магасский райсуд 24 апреля 2023 года удовлетворил требования Арсамакова, однако Верховный суд Ингушетии 7 сентября 2023 года отменил это решение. "В кассационной жалобе Арсамакова А.Б., Котиевой А.А., поданной 20 ноября 2023 г. и поступившей в Пятый кассационный суд общей юрисдикции 29 ноября 2023 г., ставится вопрос об отмене постановленных по делу судебных актов, как не соответствующих нормам материального и процессуального права, принятии по делу нового решения", - указано в судебном акте.

Суд указал, что Котиева в 2011-2012 годах не была членом семьи вынужденного переселенца, ее действия от его воли не зависели и его правового положения либо иных имущественных интересов не затрагивали. "Следовательно, при разрешении вопроса о продлении статуса вынужденного переселенца Арсамакова А.Б. не могут быть поставлены ему в вину. В противном случае, Арсамаков А.Б. как вынужденный переселенец лишается права на личные и семейные отношения, которые будут ограничены предшествующими (более 10 лет назад) событиями. При таком положении, судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанций об отсутствии у административного ответчика предусмотренных законом оснований для прекращения статуса вынужденного переселенца Арсамакова", - говорится в документе.

Суд постановил отменить апелляционное определение суда второй инстанции и оставить в силе решение суда первой инстанции.

Напомним, вынужденные переселенцы из Пригородного района, проживающие в трех бараках на улице Фабричной в Назрани, в апреле 2019 года получили от мэрии требование выселиться. Жильцы пожаловались, что им некуда идти, так как альтернативное жилье им не предоставлено, а купить его на деньги, которые выделяются для беженцев, невозможно. 3 июня 2022 года стало известно, что Магасский райсуд удовлетворил требование мэрии Назрани выселить из барака восемь семей вынужденных переселенцев. Их адвокат указала, что выселение в том числе инвалидов, у которых нет жилья, противоречит Жилищному кодексу.

Власти Назрани пытаются через суд выселить жильцов из другого барака на улице Фабричная и на его месте построить многоэтажный дом, пожаловались в июле 2022 года жильцы. Их адвокат пояснила, что в бараке проживают переселенцы, которые были вынуждены покинуть свои дома после осетино-ингушского конфликта в 1992 году. Юрист Николай Дьяков указал, что без решения суда выселять людей незаконно.

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