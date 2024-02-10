Свидетель Иеговы* освобожден из-под стражи в Волгоградской области

10 февраля 2024, 13:51

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Суд в Волгоградской области освободил под подписку о невыезде Свидетеля Иеговы* Сергея Романова, арестованного по делу о создании ячейки экстремистской организации в Анадыре.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд России 20 апреля 2017 года по требованию Минюста постановил запретить все организации Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистские. Под запрет попали "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 365 его филиалов, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

9 февраля стало известно, что 1 февраля суд в Волгоградской области отпустил из-под стражи Сергея Романова, изменив ему меру пресечения на подписку о невыезде, сообщает на своем сайте правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал".

Сергей Романов – один из четырех жителей Анадыря, в отношении которых в мае 2023 года УФСБ по Чукотскому АО возбудило уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). По версии следствия, они "организовали на территории города Анадырь Чукотского автономного округа деятельность незарегистрированной религиозной группы «Свидетели Иеговы в г. Анадырь»", говорится в сообщении.

"1 июня [2023 года] в городе Жирновск Волгоградской области, в квартире, где в это время находился Сергей Романов, силовики провели обыск. На следующий день верующего поместили в изолятор временного содержания. С 4 июня 2023 года он находился в СИЗО", - сообщили правозащитники.

Напомним, в Волгограде 23 сентября 2021 года суд приговорил к лишению свободы пятерых Свидетелей Иеговы*, признав их виновными в экстремизме. Валерий Рогозин, Сергей Мельник, Игорь Егозарян, Вячеслав Осипов и Денис Пересунько были обвинены в причастности к экстремистской организации. Они настаивали, что не причастны к деятельности юридического лица, а просто исповедовали свою религию. Подсудимые просили оправдать их, но Егозарян и Мельник получили по шесть лет колонии, Осипов и Пересунько – по шесть лет и три месяца, а Рогозин – шесть лет и пять месяцев. Апелляционная и кассационная инстанции не удовлетворили жалобы на приговор.

В июле 2022 года суд в Волгограде обратил в собственность государства дом и земельный участок общины "Свидетелей Иеговы"*, пожертвованный другому религиозному объединению.

В октябре того же года прокуратура добилась передачи государству домов и земельных участков общины "Свидетелей Иеговы"* в Суровикинском и Дзержинском районах Волгограда.

Материалы о последствиях запрета организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.