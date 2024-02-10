Введен запрет на проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге

10 февраля 2024, 03:00

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Из-за плохой погоды в Грузии временно запрещено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 февраля из-за плохой погоды вводились ограничения на движение грузовых автомобилей по Военно-Грузинской дороге.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Из-за ухудшения погоды в Грузии введены ограничения на проезд большегрузных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге. Запрещено движение грузовиков с 23.35 мск 9 февраля на участке от Владикавказа до населенного пункта Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации, сообщает МЧС России по Северной Осетии.

По данным на 03.00 мск сегодня, 10 февраля проезда через КПП "Верхний Ларс" из России ожидают 2080 автомобилей, следует из данных электронной очереди на сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда ясная погода, температура воздуха составляет +2 градуса, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 11 февраля также ожидается ясная погода, температура воздуха понизится до 0 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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