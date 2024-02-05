Военно-Грузинская дорога. Фото: МЧС Северной Осетии/Telegram

05 февраля 2024, 10:24

Военно-Грузинская дорога закрыта для фур

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В связи с ухудшением погоды на территории Грузии приостановлено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из России, сообщили сегодня в МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 февраля из-за непогоды было приостановлено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге. 4 февраля эти ограничения были сняты.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Ограничения на движение транспорта по Военно-Грузинской дороге введены сегодня утром, сообщило управление МЧС по Северной Осетии в своем телеграм-канале.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии <…> запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации", – сказано в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда слабый дождь со снегом, температура воздуха составляет -4 градуса, скорость ветра – 7 метров в секунду. В ночь на 6 февраля также ожидается слабый дождь со снегом, температура воздуха понизится до -6 градусов, скорость ветра – до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Примечание:

"Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс", "Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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