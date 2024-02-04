Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

04 февраля 2024, 02:54

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Дороги на территории Грузии расчищены, в связи с чем разрешен проезд любого автотранспорта по Военно-Грузинской дороге, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", утром 3 февраля было приостановлено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге из-за непогоды.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

С 23.50 мск 3 февраля сняты все ограничения на движение любого автотранспорта по Военно-Грузинской дороге, сообщает Главное управление МЧС России по Северной Осетии.

По данным ведомства, дорожное полотно на территории Грузии было отчищено, обеспечен безопасный проезд автотранспорта, о чем, в том числе, сообщила пограничная полиция Грузии. При этом спасатели посоветовали участника дорожного движения планировать свои действия с учетом обстановки на границе.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда ясная погода, температура воздуха составляет -5 градусов, скорость ветра – 5 метров в секунду. В ночь на 5 февраля ожидается ясная погода, температура воздуха понизится до -6 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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