Аналитики оценили решение властей Еревана отказаться от повышения тарифов на проезд

10 февраля 2024, 02:01

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Мэрия отозвала проект о повышении тарифов на транспорт, опасаясь общественного недовольства, заявила армянская оппозиция. Подорожание тарифов на транспорт стало бы политическим самоубийством для партии власти, считает аналитик Армен Ованнисян. Успех протестного движения зависел бы от внутриполитической ситуации на тот момент, считает обозреватель Акоп Бадалян.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля власти Еревана предложили повысить в 2,6 раза стоимость проезда в общественном транспорте. Обсуждение проекта было включено в повестку заседания городского Совета старейшин, которое состоится 13 февраля. Однако 9 февраля стало известно, что проект повышения стоимости проезда в общественном транспорте снят с повестки заседания Совета старейшин. Связано это с критикой проекта, его решено доработать, сообщили в мэрии.

Партия власти доказала, что все их решения и предложения необоснованны, написал 9 февраля на своей странице в Facebook* Андраник Теванян, возглавляющий оппозиционную фракцию "Мать Армения" в столичном совете. Так он прокомментировал решение доработать проект о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Еревана.

"Власти отозвали проект якобы для доработки, опасаясь народного гнева", - написал он, добавив, что оппозиция представит собственную модель транспортной реформы.

Бывший мэр Еревана Айк Марутян, которого накануне лишили мандата депутата Совета старейшин, назвал отзыв победой общественности. "Власть хотела установить беспрецедентные в мире цены на транспорт. Таких цен нет во многих развитых городах мира. Стоимость одной проездки начиналась бы с 260 драмов, а за годовой абонемент пришлось бы заплатить 110 тысяч драмов. Семье же из четырех человек пришлось бы платить на транспорт 440 тысяч драмов в год. Властям известно, что многие семьи живут в сложных социальных условиях, и представили изначально неприемлемый проект, проигнорировав этот факт", - заявил он в своем видеообращении в Facebook*.

Политический обозреватель Акоп Бадалян считает, что власти отозвали проект решения о повышении тарифов на общественный транспорт из-за крайне негативной общественной реакции, и опасаясь политических последствий.

"Бывший мэр Айк Марутян анонсировал в сентябре протестное движение, если бы проект был принят. Он, в частности, ответственно заявил, что не допустит повышения тарифов. Успех протестного движения зависел бы полностью от внутриполитической ситуации на тот момент. Но на решение властей отозвать проект, однозначно, повлияла негативная реакция общества. Это был крайне неудачный проект, который писали на коленках", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, подорожание отразилось бы на рейтинге правящей силы, считает Бадалян. "У власти и так проблема с рейтингом. И хоть на данный момент вероятность проведения внеочередных выборов существует в виде сценария, полагаю, власти отозвали проект из-за нецелесообразности, чтобы не растерять электорат", - предположил политобозреватель.

Однако, по его мнению, повышение тарифов неизбежно. "Если власти заявили, что отправили на доработку, сомневаюсь, что в новом проекте повышение тарифов на транспорт не будет учтено. Скорей всего, расчет сделан на то, что новый проект не удостоится столь негативной оценки общества", - пояснил Бадалян.

Политический аналитик Армен Ованнисян считает критику общественности и оппозиции обоснованной.

"Правящая сила некомпетентна и напрочь лишена навыков управления государством. Кроме того, власти опасаются протестов. У власти низкий рейтинг. В той ситуации, когда сдали Арцах (Нагорный Карабах), когда идут разговоры об изменении Конституции и отказе от Декларации независимости в угоду Азербайджану, власти не станут подливать масло в огонь и делать из Айка Марутяна лидера оппозиции. Это стало бы политическим самоубийством для партии власти", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом аналитик считает, что внедрение единой системы оплаты проезда необходимо. "Нужно избавляться от оплаты монетой (проезд стоит 100 драмов, в обращении монеты номиналом 10, 20, 50, 100, 200 и 500 драмов, – прим. "Кавказского узла"). Но повышение тарифов недопустимо. Транспорт должен быть доступным. Как быть человеку, который делает пересадку, чтобы добраться до работы? Нужно вводить безлимитный абонемент, так как оплата каждой поездки онлайн также доставит массу неудобств", - подчеркнул Ованнисян.

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