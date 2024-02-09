Писатель Ираклий Какабадзе оштрафован за неповиновение полиции

09 февраля 2024, 23:04

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Суд в Тбилиси оштрафовал писателя Ираклия Какабадзе за неповиновение полиции в ходе акции протеста при выселении семьи на улице Кекелидзе. Уголовное преследование писателя по статье о мелком хулиганстве прекращено.

Как писал "Кавказский узел", силовики попытались выселить семью Хатиашвили, проживающую на улице Кекелидзе в Тбилиси. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. Президент Грузии назвала неправомерным выселение семьи из единственного жилья, правозащитники призвали власти пересмотреть действующее законодательство. МВД Грузии сообщило, что 18 человек были доставлены в отделения за неповиновение требованию полицейских, среди них был и Ираклий Какабадзе. Начато расследование двух уголовных дел. Одно из них - о повреждении автомобиля службы судебных приставов против Георгия Хасаи и Акакия Чикобавы, оба активиста освобождены под залог.

Семью Марины Хатиашвили пытаются лишить дома на протяжении пяти лет, сообщил телеграм-канал "GEнацвале". По словам Хатиашвили, она взяла кредит у "Банка Грузии" в 2008 году, но в 2013 году из-за просрочки на полтора месяца дело было передано в суд. Сотрудники банка передали кредит "частным ипотечникам". В итоге семья Хатиашвили изначально получила от "Банка Грузии" кредит на 20 тысяч долларов сроком на 10 лет, за пять лет они выплатили 43 тысячи долларов. При этом по частной ипотеке заплатили в общей сложности 80 тысяч долларов.

Тбилисский городской суд оштрафовал на 2000 лари (около 750 долларов США) писателя Ираклия Какабадзе, который был задержан 23 января во время выселения семьи Хатиашвили на улице Кекелидзе в Тбилиси.

Суд признал, что Какабадзе виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (статья 173 Кодекса об административных правонарушениях). Производство уголовному делу о мелком хулиганстве против него прекращено, сообщила сегодня грузинская служба "Радио Свобода"*.

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