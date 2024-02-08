Ната Перадзе освобождена после пяти суток ареста

08 февраля 2024, 04:36

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Активистка Ната Перадзе, которой суд назначил пять суток административного ареста за выступление против иконы с изображением Сталина, освобождена из изолятора. Женщина не признала себя виновной.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля Тбилисский городской суд назначил пять суток ареста активистке Нате Перадзе, признав ее виновной в мелком хулиганстве после акции против иконы со Сталиным. Перадзе, согласно собственным признаниям, облила синей краской икону Матроны Московской, на которой было изображение Сталина. Представители общественных организаций сочли наказание несоразмерным. Апелляционный суд жалобу на арест Перадзе отклонил.

Ната Перадзе, которая 9 января опубликовала видео с облитой краской иконой с изображением Сталина, ранее пожаловалась на угрозы. 10 января к дому Перадзе пришли сторонники движения "Альт-Инфо", которые позднее призвали власти страны ужесточить наказание "за осквернение святынь".

Срок административного ареста Наты Перадзе истек 7 февраля, после чего ее освободили из изолятора, сообщило издание Netgazeti. У изолятора активистку встречали несколько друзей и сторонников, а также журналисты.

Выйдя из изолятора, Перадзе резко высказалась в адрес политического руководства Грузии, упомянув, в частности, неформального правителя страны и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили. По словам активистки, суд, назначив ей административный арест, выполнил политический заказ, пойдя на поводу у "радикалов и мракобесов", отмечает издание Tabula.

Судя по фотографиям, из места содержания административно задержанных Перадзе вышла с улыбкой, а свои слова в адрес политических руководителей сопроводила дерзким жестом. Снимки опубликовала на своей странице в Facebook* подруга активистки Ната Буачидзе.

Сама Перадзе после освобождения опубликовала на своей странице в соцсети слова благодарности людям, отправившим ей многочисленные сообщения со словами поддержки в течение последних суток. Она также обещала позднее опубликовать видеозапись и выдержку из показаний человека, который, по утверждению активистки, лжесвидетельствовал против нее.

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