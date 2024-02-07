Житель Ингушетии осужден на пять лет за госизмену

07 февраля 2024, 20:23

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Верховный суд Ингушетии признал жителя республики Беслана Цечоева виновным в подготовке к переходу на сторону противника и приговорил к пяти годам колонии.

Беслан Цечоев признан виновным в приготовлении к государственной измене путем перехода на сторону противника, и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщила сегодня пресс-служба Верховного суда Ингушетии.



Государственный обвинитель просил назначить Цечоеву наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и ограничение свободы на два года. Обвиняемый признал вину и раскаялся, в последнем слове он попросил суд о справедливом приговоре.



Верховный суд Ингушетии приговорил Цечоева к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.Осужденный взят под стражу в зале суда, указано в сообщении в telegram-канале суда.

Пресс-служба суда также отметила, что Верховный суд республики "огласил первый в своей истории приговор по статье о госизмене".

"Кавказский узел" также писал, что жителя Подмосковья Савелия Фролова, задержанного на КПП "Верхний Ларс" суд во Владикавказе приговорил к шести годам колонии и штрафу в сто тысяч рублей по обвинению в госизмене. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Обоснованием для уголовного преследования Фролова стала переписка в Telegram c упоминанием воюющего на стороне Украины формирования, следствие полагает, что Фролов намеревался вступить в него. Однако Фролов говорил адвокатам и журналистам о том, что не планировал участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

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