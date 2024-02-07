07 февраля 2024, 05:15

Погибшие во время авиакатастрофы супруги похоронены в Волгодонске

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Супруги из Волгодонска Анатолий и Анна Евсюковы, которые погибли при крушении самолета в горах Афганистана, похоронены на родине.

Как писал "Кавказский узел", 21 января в горах Афганистана потерпел крушение самолет Falcon 10, который выполнял медицинский эвакуационный рейс из Паттайи. На борту было шесть человек, в том числе семейная пара из Волгодонска Анатолий и Анна Евсюкова - именно ее эвакуировали в Москву. 22 января посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что супруги Евсюковы погибли при крушении самолета.

Предприниматель Анатолий Евсюков и его супруга Анна, которые погибли при крушении самолета в Афганистане, похоронены в Волгодонске, пишет 6 февраля ТАСС со ссылкой на депутата Волгодонской городской думы Алексея Брежнева.

Тела супругов были доставлены рейсом из Москвы накануне, 5 февраля, информирует Donday.ru.

Ранее стало известно, что Росавиация аннулировала свидетельства частных пилотов членам экипажа упавшего самолета Дмитрию Белякова и Аркадию Грачеву. Приказ об этом подписал начальник Северо-Западного межрегионального территориального управления ведомства Олег Ширин, информирует РБК.

Надзорный орган выяснил, что оба пилота в сентябре 2023 года предоставили подложные документы о пройденной подготовке для пилотирования Falcon 10. В них говорится, что они обучались управлять этим типом самолетов в американском авиационном учебном центре Flight Safety International. По словам главы Госавианадзора Владимира Ковальского, программа обучения в этом центре не получила одобрение Росавиации.

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Примечание:

"Суд не взыскал с Бабченко три миллиона за слова о погибших в авиакатастрофе под Сочи", "Следствие опровергло версию о крушении Ту-154 из-за перегруза", "Водолазы за сутки нашли 54 обломка Ту-154 в море под Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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