23 января 2024, 05:42

Посол в Афганистане сообщил о гибели ростовчан в авиакатастрофе

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Супруги из Волгодонска Анатолий и Анна Евсюковы погибли при крушении самолета в горах Бадахшана, сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Как писал "Кавказский узел", 21 января в горах Афганистана потерпел крушение самолет Falcon 10, который выполнял медицинский эвакуационный рейс из Паттайи. На борту было шесть человек, в том числе семейная пара из Волгодонска Анатолий и Анна Евсюкова - именно ее эвакуировали в Москву. По предварительным данным, выжили два медработника и два пилота, судьба ростовчан была неизвестна.

Посол Российской Федерации в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил 22 января, что при крушении самолета в горах Бадахшана выжили четыре человека. Двое погибли - это супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска, пишет РИА "Новости".

Дипломат добавил, что выжившие при крушении находятся в Кабуле, их доставили силы афганской поисково-спасательной бригады. Жирнов встречался с ними, по его словам, в ближайшее время они смогут вернуться домой. Они находятся в больнице.

Что касается тел погибших пассажиров, то их планируется доставить в столицу Афганистана на днях.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2019 года супруги из Ростовской области погибли в авиакатастрофе в Эфиопии. Всего жертвами крушения лайнера стали 157 человек.

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Примечание:

"Суд не взыскал с Бабченко три миллиона за слова о погибших в авиакатастрофе под Сочи", "Следствие опровергло версию о крушении Ту-154 из-за перегруза", "Водолазы за сутки нашли 54 обломка Ту-154 в море под Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 января 2024, 06:37

23 января 2024, 04:43

23 января 2024, 03:44

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23 января 2024, 02:00

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