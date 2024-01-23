Посол в Афганистане сообщил о гибели ростовчан в авиакатастрофе

23 января 2024, 05:42

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Супруги из Волгодонска Анатолий и Анна Евсюковы погибли при крушении самолета в горах Бадахшана, сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Как писал "Кавказский узел", 21 января в горах Афганистана потерпел крушение самолет Falcon 10, который выполнял медицинский эвакуационный рейс из Паттайи. На борту было шесть человек, в том числе семейная пара из Волгодонска Анатолий и Анна Евсюкова - именно ее эвакуировали в Москву. По предварительным данным, выжили два медработника и два пилота, судьба ростовчан была неизвестна.

Посол Российской Федерации в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил 22 января, что при крушении самолета в горах Бадахшана выжили четыре человека. Двое погибли - это супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска, пишет РИА "Новости".

Дипломат добавил, что выжившие при крушении находятся в Кабуле, их доставили силы афганской поисково-спасательной бригады. Жирнов встречался с ними, по его словам, в ближайшее время они смогут вернуться домой. Они находятся в больнице.

Что касается тел погибших пассажиров, то их планируется доставить в столицу Афганистана на днях.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2019 года супруги из Ростовской области погибли в авиакатастрофе в Эфиопии. Всего жертвами крушения лайнера стали 157 человек.

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