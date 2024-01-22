22 января 2024, 05:49

Самолет с семейной парой из Волгодонска на борту потерпел крушение в Афганистане

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В афганской провинции Бадахшан потерпел крушение самолет Falcon 10, совершавший медицинский рейс из Таиланда. На борту была семейная пара из Волгодонска Анатолий и Анна Евсюковы. По предварительным данным, выжили два медработника и два пилота, судьба ростовчан пока неизвестна.

21 января в горах афганской провинции Бадахшан разбился самолет Falcon 10. Он выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из Паттайи в Москву. В самолете летели шесть человек.

На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии - жительница Волгодонска Анна Евсюкова. Ее сопровождал супруг Анатолий Евсюков и медицинская бригада. В результате аварии четыре человека выжили, судьба двоих пока неизвестна, пишет "Интерфакс".

Один из выживших самостоятельно добрался до села Педу и попросил жестами помощи. Сельчане отвели его к представителям "Талибана" (признана террористической организацией и запрещена в России), летевшие на самолете находятся у них, информирует РБК.

По данным телеграм-канала 112, выжили два медработника и два пилота.

Сын Евсюковых рассказал "Известиям", что его мать заболела в Таиланде. Ее госпитализировали, в больнице она находилась месяц, однако состояние ее здоровья не улучшалось. Было принято решение отправить ее на лечение в Боткинскую больницу. На самолет не получилось взять сына Евсюковых, так как допускался лишь один сопровождающий.

По данным Ассоциации туроператоров России, в больнице Анна Евсюкова находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, так как у нее отказали почти все органы кроме мозга и сердца, пишет РИА "Новости".

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать ошибка при расчете топлива, которого не хватило из-за сильного встречного ветра.

Анатолий Евсюков является ростовским бизнесменом. В конце 90-х годов он открыл в Волгодонске крупные рынки "Машенька", "Авангард" и "Анна".. Награжден медалью "За доблестный труд на благо Донского края" и знаком губернатора "За милосердие и благотворительность", сообщает "Привет-Ростов".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2019 года супруги из Ростовской области погибли в авиакатастрофе в Эфиопии. Всего жертвами крушения лайнера стали 157 человек.

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"Суд не взыскал с Бабченко три миллиона за слова о погибших в авиакатастрофе под Сочи", "Следствие опровергло версию о крушении Ту-154 из-за перегруза", "Водолазы за сутки нашли 54 обломка Ту-154 в море под Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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