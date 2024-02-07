Эксперты сочли политизированным заявление СГБ Грузии об украинской взрывчатке

07 февраля 2024, 01:19

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Служба госбезопасности Грузии сообщила об изъятии взрывных устройств и большого количества взрывчатки, которую перевозили через страну с Украины в Россию. Опрошенные "Кавказским узлом" грузинские эксперты по безопасности с недоверием отнеслись к заявлению спецслужбы, отметив ее политизированность. Информацию об изъятой взрывчатке они сочли политической спекуляцией.

Служба государственной безопасности Грузии сообщила об изъятии шести взрывных устройств и большого количества взрывчатки в рамках следственных действий при обыске автомобиля при прохождении государственной грузино-российской стороны границы. На территории Грузии изъяли два аккумулятора, предназначенные для электромобиля, которые использовались в качестве контейнеров для перевозки взрывных устройств.

"Из этих контейнеров специальной группой по разминированию были изъяты взрывные устройства и вещества, которые были направлены на экспертизу в экспертно-криминалистический отдел министерства внутренних дел Грузии. В целях проведения следственно-оперативных мероприятий контейнерам вернули первоначальный внешний вид и вновь поместили в автомобиль. С целью установления заказчиков и других причастных к перевозке лиц процесс дальнейшего перемещения контролировали сотрудники контртеррористического центра", - говорится в заявлении СГБ от 5 февраля.

Следствие установило, что взрывные устройства содержат пластиковую взрывчатку С-4 военного производства, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигал 14 килограммов. "В каждом из шести отдельных ящиков взрывного устройства было установлено одинаковое количество электронных таймеров активации, на которых уже было запрограммировано время активации. В результате первичного исследования обнаруженных устройств было установлено, что все шесть устройств были изготовлены специалистом высокого уровня и рассчитаны на широкий радиус поражения. Развертывание такого устройства в местах массового скопления людей может привести к значительному ущербу инфраструктуре и крупным жертвам. Заряд вещества гораздо мощнее заряда тротила", - говорится в заявлении СГБ.

Следствие также установило на основании показаний допрошенных свидетелей и обнаруженных аудиофайлов, что указанные взрывные устройства и вещества были доставлены в Грузию из Одессы через территорию Румынии, Болгарии и Турции. На автомобиле типа "Минивэн", принадлежащем гражданину Украины, 19 января 2024 года груз перевезли на территорию Грузии через КПП "Сарпи", затем планировали доставить его в Воронеж через КПП "Дарьял". Однако по требованию заказчика решение было изменено и в Россию запланировали перевезти один из контейнеров с тремя взрывными устройствами. Второй контейнер с тремя взрывными устройствами оставили в Тбилиси.

В результате оперативно-разыскных и следственных действий, проведенных Службой государственной безопасности, установлено, что к процессу перевозки были причастны семеро грузин, трое украинцев и двое граждан Армении. Организовал перевозку гражданин Украины, кандидат в депутаты Киевского района местной рады Одесской области в 2020 году от партии "Слуга народа" Андрей Шарашидзе, уроженец Батуми. Следствие предполагает, что люди, участвующие в процессе перевозки контейнеров, за исключением Шарашидзе, могли не знать о взрывных устройствах и капсулах-детонаторах, установленных в аккумуляторах автомобиля.

СГБ продолжает следствие, активно проводит следственно-оперативные мероприятия с целью установления причастных лиц, также ведется установление маршрута движения, конечного пункта назначения, идентификация объектов нападения и получения улик. Кроме того, следствие намерено установить, для чего предназначались три взрывных устройств, оставленных в Тбилиси: их также планировали вывезти в Россию или привести в действие на территории Грузии. СГБ ведет следствие по третьей части 236-й статьи Уголовного кодекса Грузии (незаконное приобретение и хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств, срок лишения свободы до шести лет). Однако в результате следствия квалификацию дела могут пересмотреть по статье о подготовке террористического акта.

Грузинские эксперты по вопросам безопасности с недоверием отнеслись к заявлению СГБ, указывая на политизированность ведомства. Они расценили заявление службы госбезопасности, как спекуляцию.

"В самом заявлении сообщается, что никто из граждан Грузии не знал о содержимом контейнера. На это указывает и тот факт, что нет задержанных. Груз перевезли в Грузию через несколько стран. Это заявление – политическая провокация СГБ, так как взрывчатку могли использовать не только против гражданских лиц или инфраструктуры, но и против российских военных целей", - сказал аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Шота Утиашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель исследований неправительственной организации "Гражданская идея»" Георгий Шаишмелашвили обратил внимание, что Служба госбезопасности периодически возбуждает уголовные дела по надуманным обвинениям. "У нас много примеров того, как СГБ начинает следствие по совершенно абсурдным обвинениям, например, по попытке госпереворота. Видно, что СГБ политизировано, исходя из расставленных акцентов в этом заявлении. По этой причине оно не вызывает доверия. СГБ - важная служба для обеспечения безопасности страны, трагедия в ее политизированном качестве управления", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он указал, что в заявлении СГБ прослеживается, что это может служить для переноса внимания на дела внутри Грузии.

При этом эксперты сошлись во мнении, что контрабанду могут перевезти через государственной границу любой страны мира. Полной защищенности не существует.

Сообщение СГБ о найденной взрывчатке прокомментировал автор блога BERG...man Tbilisi на "Кавказском узле". "Ничего необычного и нового в стремлении Киева и адептов Саакашвили внутри страны втянуть Грузию в очередную авантюру нет и быть не может", - считает он и добавляет: "То, что Грузия не поддалась на провокации, прямые и косвенные, по "открытию второго фронта", думаю, является одним из главных достижений, начиная с 2022 года, "Грузинской мечты".

"Уверен, если бы мишисты понимали, что грузинское большинство не на стороне власти в вопросе недопущения "украинизации Грузии", они бы выбежали, после вчерашнего, на улицы и водили бы шумные хороводы с визгами: агенты Путина мешают нам разрушить вечный Карфаген и задержали героев нашего времени, они предали и прогресс, и демократию и мешают срочному возвращению домой, в Европу.

Но сейчас подобное будет выглядеть слишком жалко и, думаю, даже если мы услышим эпизодические вскукареки, мало кто на это обратит внимание.

Слишком непопулярно подобное перед выборами", - написал он в публикации "Тбилиси: тревожно, Грузию пытаются сделать мишенью РФ. Киев: не нужно политизировать дело о взрывчатке".

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