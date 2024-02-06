Юристы оценили риски конфликта в гимназии села Леваши для ее руководства

06 февраля 2024, 04:41

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Родители учеников Левашинской гимназии, которые подверглись рукоприкладству со стороны учителя, вправе подать иск к учебному заведению, но его руководство уже уволило педагога и может избежать ответственности, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", 31 января стало известно, что в Левашинской гимназии уволена учительница, которая ударила нескольких учеников по лицу. Прокуратура отчиталась о проверке после того, как видео распространилось в Telegram-каналах.

Шансы на привлечение преподавателя Левашинской гимназии к ответственности зависят от последствий ее действий, пояснила 5 февраля корреспонденту "Кавказского узла" доцент департамента правового урегулирования экономической деятельности Финансового университета по правительстве Российской Федерации Оксана Васильева.

«Преподаватель, конечно, не имеет права распускать руки. Но вопрос наказания зависит от того, каковы последствия ее действий – сотрясение мозга, психическая травма или отсутствие тяжких последствий. Если речь идет об обычной пощечине, то родители могут обратиться к администрации с заявлением о том, что учитель превысила полномочия. <...> Если речь идет о сотрясении мозга, то вопрос об ответственности администрации возникает еще и при изучении вопроса, где пострадавшему была оказана помощь – в школе или ему пришлось самостоятельно добираться до больницы. То же самое в случае психической травмы, когда ученик, к примеру, после рукоприкладства учителя боится идти в школу. Если в этих случаях родители идут с заявлением в полицию, то им обычно предлагают обращаться в суд с гражданским иском о защите чести и достоинства и компенсации морального и материального ущерба. В этом случае иск формально подается к школе. Но школа может не реагировать и заявить, что это иск к учителю, а учитель уже уволен, и она тут не причем», - подчеркнула она.

Васильева также отметила, что родители могут обратиться за содействием и к региональному уполномоченному по правам ребенка. «Но здесь мы видим много моральных нарушений, которые нельзя квалифицировать, как правонарушение», - добавила юрист.

Пощечина ученику - это «настоящее ЧП в школе», заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Евгений Черноусов, который также добавил, что наказание педагога зависит от тяжести последствий. «Должна быть проведена доследственная проверка. И если выяснилось, что речь шла о преступлении, то дальше могут быть следствие и суд. Если нет, то максимум, что может быть – это выговор», - сказал он.

Говоря об ответственности администрации школы, Черноусов подчеркнул, что директор в принципе обязан интересоваться, кого он берет на работу. «И если выясниться, что директор халатно исполнял свои обязанности в этом вопросе, и речь идет об уголовном деле в отношении учителя, то его тоже могут привлечь к ответственности за эту халатность», - заметил он.

Адвокат также рассказал, что при отказе в возбуждении уголовного дела правоохранительные органы могут передать материалы о происшествии региональному уполномоченному по правам ребенка для того, чтобы тот провел разбирательство. «Но у него больше моральные полномочия, он может быть скорее медиатором в диалоге о произошедшем», - заявил Черноусов.

"Кавказский узел" также писал, что 13 декабря 2022 года ученики школы в селе Ахты сняли на видео, как физрук избил в спортзале двоих подростков. Часть комментаторов в дагестанском паблике отметила, что тоже подвергалась рукоприкладству со стороны учителей в школьные годы, а другая часть потребовала привлечь физрука к ответственности.

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