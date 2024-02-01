01 февраля 2024, 07:51

Педагог уволена в Дагестане за рукоприкладство

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Администрация Левашинской гимназии уволила учительницу, которая ударила нескольких школьников по лицу. Прокуратура отчиталась о начале проверки после того, как видео с действиями педагога распространилось в Telegram-каналах.

По данным прокуратуры Дагестана, сотрудники ведомства начали проверку после того, как в Telegram-каналах распространился ролик, снятый в Левашинской гимназии. На кадрах показано, как учительница кричит на учеников, стоящих у доски, и двоим из них дает пощечины.

Сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдению администрацией школы требований законодательства об образовании и о несовершеннолетних, привело 31 января РИА "Новости" сообщение ведомства.

В пресс-службе министерства образования и науки Дагестана сообщили, что начата проверка в отношении сотрудников управления образования Левашинского района. В местном отделе образования сообщили, что педагог, которая ударила учеников, уже уволена.

"Кавказский узел" также писал, что 13 декабря 2022 года ученики школы в селе Ахты сняли на видео, как физрук избил в спортзале двоих подростков. Часть комментаторов в дагестанском паблике отметила, что тоже подвергалась рукоприкладству со стороны учителей в школьные годы, а другая часть потребовала привлечь физрука к ответственности.

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Примечание:

"Уволен судимый за насилие учитель школы в Дагестане", "Педагог из Махачкалы пожаловалась на увольнение после конфликта из-за поборов в школе", "Педагоги в Дагестане пожаловались на нарушение трудовых прав".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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