Активист "Мусульманского единства" осужден в Баку

06 февраля 2024, 03:42

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Суд в Баку приговорил активиста "Мусульманского единства" Турала Велиева, обвиняемого по делу о наркотиках, к четырем годам и трем месяцам заключения. Велиев отверг обвинения и назвал дело сфабрикованным.

Как писал «Кавказский узел», Турал Велиев был в числе 32 верующих задержанных в марте 2023 года. По утверждению проправительственного агентства APA, они «под прикрытием религии» вели «подрывную деятельность". Информацию СМИ о задержаниях корреспонденту "Кавказского узла" тогда подтвердили в МВД Азербайджана. В ведомстве воздержались от комментариев о ходе расследования и выдвинутых задержанным обвинений, сославшись на то, что общественности позднее будет предоставлена информация. Религиозные активисты и правозащитники усомнились в достоверности утверждений о подрывной деятельности задержанных и обратили внимание на то, что их преследование произошло на фоне ухудшения азербайджано-иранских отношений.

5 февраля Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил участника "Мусульманского единства" Турала Велиева к четырем годам и трем месяцам лишения свободы. Оглашению вердикта предшествовало выступление Велиева с последним словом, передает из зала суда корреспонденту "Кавказского узла".

Он отверг обвинение в том, что при задержании в марте 2023 года у него было обнаружено 12 грамм наркотических средств. Велиев заявил о фальсификации обвинения. «В уголовном деле написали, что меня задержали на улице в другой части Баку. На самом деле меня схватили прямо у нас во дворе. Чтобы меня задержать, к нам двор явились около 10 лиц в штатском. Они увезли меня в 24-ое отделение полиции. Там меня в наручниках избивали, требовали, чтобы я «признался» в преступлении с наркотиками. Но это еще полбеды. Они угрожали, что если я не признаюсь, то они приведут моего отца и его тоже обвинят в совершении преступления с наркотиками. После этого я вынужден был «признаться» в этом преступлении», - сказал Велиев.

В подтверждение фальсификации обвинения он указал, что наряду с ним были проведены массовые задержания других верующих. «Тогда отношения между Азербайджаном и Ираном ухудшились, здесь стали массово арестовывать верующих людей. В провластных медиа это представлялось как «аресты иранских шпионов» и это свидетельство политических мотивов преследования нас. А обвинения нам предъявили в связи с наркотиками. Конечно же, это ложные обвинения», - сказал Велиев.

После совещания судей был объявлен приговор. Суд переквалифицировал первоначальное обвинение по статье 234.4.3 (незаконный сбыть наркотиков в крупном размере) УК на более мягкую статью 234.1-1 (незаконные приобретение, хранение, изготовление, обработка, перевозка наркотических средств без цели сбыта) УК Азербайджана. Вместе с тем, с учетом того, что на момент задержания у Велиева был условный срок по предыдущему делу в связи с участием в протестной акции перед парламентом в июле 2020 года, суд, объединив наказания по обоим делам, в итоге приговорил активист к 4 годам 3 месяцам лишения свободы.

В ночь на 15 июля 2020 г. в Баку прошло несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией. Предварительное следствие по уголовному делу в связи с несогласованным шествием завершилось в середине сентября 2020г. В качестве обвиняемых по нескольким уголовным статьям были привлечены и арестованы 37 человек, в том числе Велиев. В ноябре 2020 г. Велиев оказался в числе 21 фигуранта дела, которые были переведены под домашний арест. В июне 2021 г. Велиев был приговорен к лишению свободы сроком на 2 года 7 месяцев условно с испытательным сроком 2,5 года

Адвокат Зибейда Садыгова после заседания сказала корреспонденту «Кавказского узла», что защита не согласна с приговором и будет обжаловать его. «Судебное следствие не было объективным, многие ходатайства защиты были удовлетворены. Записи с камер видеонаблюдения с территории, где, по утверждению следствия, Велиева был задержан, не были исследованы судом. После задержания ему не позволили связаться с близкими, пригласить адвоката по выбору. Велиев был подвергнут физическому и психологическому воздействию. Мы обжалуем приговор», - сказала адвокат.

Велиев признан правозащитниками политзаключенными. «Турал Велиев был задержан в рамках массовых арестов верующих и религиозных активистов на пике напряженности отношений между Азербайджаном и Ираном в марте 2023 года. В те дни были задержаны десятки человек. Аресты представлялись официальной пропагандой как разоблачением иранских агентов, шпионов, но всем предъявляли обвинения в связи с наркотиками. Мы признали этих людей политзаключенными. Турал Велиев уже однажды пережил судьбу политзаключенного, когда его арестовали после протестной акции возле парламента Азербайджана с требованием восстановление территориальной целостности страны. Правда, через некоторое время ему дали условный срок. Но теперь этот условный срок также частично восстановили, объединив его с наказанием по новому делу», - сказал сокоординатор союза "За свободу политзаключенных в Азербайджане" Эльшан Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

В Бакинском суде по тяжким преступлениям корреспонденту "Кавказского узлА" подтвердили информацию о приговоре. Представители стороны обвинения оказались не доступными для комментариев.

Напомним, что в марте 2023 года азербайджанские правозащитники отметили, что на фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства". За первые месяцы 2023 года по обвинениям в незаконном обороте наркотиков было арестовано около 90 человек. Их аресты сопровождались "пропагандистской кампанией по разоблачению иранской шпионской сети", однако обвинения им предъявлены в незаконном обороте наркотиков, отметили тогда правозащитники. 4 января госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Азербайджан наряду с Алжиром, Центральноафриканской Республикой, Коморскими островами и Вьетнамом включен в список стран, находящихся под особым контролем свободы вероисповедания "за участие или терпимость к серьезным нарушениям свободы вероисповедания".

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