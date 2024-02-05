Транскам закрыт для всех видов транспорта

05 февраля 2024, 21:24

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Движение по Транскавказской магистрали закрыто из-за опасности схода лавин, сообщили в МЧС Южной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 января движение по Транскавказской автомагистрали было перекрыто из-за схода лавины, сообщили в МЧС Южной Осетии. В тот же день Транскам был открыт для всех видов транспорта после расчистки дороги от снега.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

Движение автотранспорта между Южной и Северной Осетией в обоих направлениях перекрыто с 21.00 мск, сообщили корреспонденту "Кавказского Узла" в диспетчерской службе МЧС Южной Осетии.

"На Транскаме идет обильный снегопад, расчистить дорогу пока не представляется возможным, сохраняется высокая вероятность схода лавин в горных местностях. С Северной стороны Рокского портала сильный туман и гололед", - пояснил собеседник агентства.

Движение автотранспорта будет запрещено до особого распоряжения, добавили в МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире облачная погода без осадков при температуре воздуха 0 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. Днем 6 февраля ожидается снег с дождем при температуре воздуха +2 градуса скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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