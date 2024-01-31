Сняты ограничения на проезд по Транскаму

31 января 2024, 10:10

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Движение по Транскавказской магистрали возобновлено после расчистки дороги от снега, сообщили в МЧС Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня движение по Транскавказской автомагистрали было перекрыто из-за схода лавины, сообщили в МЧС Южной Осетии.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

Движение по Транскаму разрешено после того, как дорожные службы расчистили последствия схода снежной лавины со стороны Северного портала, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МЧС Южной Осетии.

"Дорога расчищена от снежных масс. Сейчас лавиноопасность сохраняется из-за солнечной погоды в горах. Пока необходимости принудительного спуска лавин нет", - сказал он.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире облачная погода без осадков при температуре воздуха +1 градус, скорость ветра 1 метр в секунду. В ночь на 1 февраля осадков также не ожидается, температура понизится до -4 градусов, ветер усилится до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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