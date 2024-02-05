Двое погибших найдены на месте взрыва в Ереване

05 февраля 2024, 17:34

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Тела погибших супругов найдены под обломками разрушенного взрывом жилого дома в Ереване, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", взрыв на улице Нор Ареш в Ереване произошел сегодня, по предварительным данным МЧС, из-за утечки газа. В результате взрыва дом обрушился, также повреждены соседние дома. Из-под завалов были спасены два человека - пожилая женщина и мужчина, они госпитализированы.

Под обломками дома найдены тела мужчины и женщины - это супруги Айк Согомонян и Гаяне Егоян, сообщило МЧС Армении. Согласно сообщению, соседи рассказали, что под завалами должны быть люди, и при помощи тяжелой техники спасателям удалось извлечь тела супругов.

Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва, говорится в сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил или требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжелые последствия», информирует "Новости-Армения".

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