Два человека госпитализированы после взрыва в Ереване

05 февраля 2024, 14:40

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В больницу доставлены мужчина и пожилая женщина, пострадавшие при взрыве в жилом доме в Ереване.

Взрыв на улице Нор Ареш в Ереване произошел сегодня в 11.36 по местному времени (10.36 мск), по предварительным данным, из-за утечки газа, сообщает МЧС Армении.

Из-под завалов извлечены женщина 1938 года рождения и мужчина 1994 года рождения, они госпитализированы. Состояние женщины врачи оценивают как удовлетворительное, а состояние мужчины - тяжелое.

В результате взрыва дом обрушился, также повреждены соседние дома. Поисковые работы продолжаются, говорится в сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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