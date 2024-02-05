05 февраля 2024, 14:40

Два человека госпитализированы после взрыва в Ереване

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В больницу доставлены мужчина и пожилая женщина, пострадавшие при взрыве в жилом доме в Ереване.

Взрыв на улице Нор Ареш в Ереване произошел сегодня в 11.36 по местному времени (10.36 мск), по предварительным данным, из-за утечки газа, сообщает МЧС Армении.

Из-под завалов извлечены женщина 1938 года рождения и мужчина 1994 года рождения, они госпитализированы. Состояние женщины врачи оценивают как удовлетворительное, а состояние мужчины - тяжелое.

В результате взрыва дом обрушился, также повреждены соседние дома. Поисковые работы продолжаются, говорится в сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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Примечание:

"Врачи назвали тяжелым состояние двух раненных при взрыве в Ереване", "Число погибших при взрыве около Степанакерта превысило 200", "Три человека госпитализированы после взрыва в армянском селе".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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