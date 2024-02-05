Предприниматели Южной Осетии пожаловались на трудности при провозе товаров через границу

05 февраля 2024, 03:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

При провозе товаров из России на границе таможенники придираются даже к малейшим недочетам в документах и могут не пропустить, пожаловались предприниматели Южной Осетии. По их словам, даже если заполнить все документы правильно, не факт, что товар пропустят. Местные жители отметили, что за высокие цены предприниматели винят власти, а власти - предпринимателей, но страдают простые граждане.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023, после ввода Россией вывозных пошлин, продуктов в магазинах Южной Осетии стало меньше, позднее они появились, но заметно подорожали. Ситуация ударила и по простым жителям, и по предпринимателям, заявили в начале ноября югооосетинские политики. По их мнению, вопрос обложения пошлинами товаров нужно решать на уровне руководства России и Южной Осетии. 10 января стало известно, что Россия отменила экспортные пошлины на вывоз в Южную Осетию согласованных объемов нефтепродуктов и газа, остальные же поставки будут проводиться по стандартной ставке.

В социальных сетях Южной Осетии распространен видеоролик, на котором югоосетинский предприниматель, находясь на таможенном пункте пропуска «Нижний Зарамаг», выбрасывает из своей машины упаковки с соками прямо в снег, так как таможенник не разрешил провезти его в Южную Осетию.

«Вот мы на пункте пропуска, вот мы здесь и мне не пропустили 15 упаковок с соками. Не нужны они мне, не провожу я их. Купил я их за 3 тысячи рублей во Владикавказе и вот на глазах таможенников выбрасываю их в снег. И мы говорим о какой-то интеграции. Обращаюсь и к президенту Алану Гаглоеву, как к нашему президенту, вот передо мной стоит таможенник <...>, он мне объясняет, что в Цхинвал провозить товар стоимостью три тысячи рублей нельзя. Обращаюсь и к начальству нашего Таможенного комитета, как-то этот вопрос уже можно решить. Какой-то потолок допустимой стоимости товаров установить, может. Вот я везу обыкновенные соки — стоимость за бутылку 30 рублей, но сказали, нельзя», - говорит при этом предприниматель.

Министр экономики Южной Осетии Сармат Котаев встретился с предпринимателями республики, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, обсуждались именно проблемные вопросы, которые возникают при провозе товаров через границу. На встрече присутствовал и председатель Таможенного комитета Александр Чочиев.

Предприниматели обозначили разные проблемы. Те, кто занимается, к примеру, торговлей бензином и соляркой, пояснили, почему цены на бензин в Южной Осетии дороже, чем в Северной Осетии. К примеру, бензин АИ- 92 в Цхинвале стоит 54-56 рублей за литр, летом прошлого года этот же вид топлива стоил 60 рублей, а во Владикавказе АИ-92 продают по 47-50 рублей.

«Мы закупаемся на Роснефти. Нам выставляют цену. Хочешь - бери, не нравится - не бери. И да, эту цену нам выставляют уже за вычетом НДС для Южной Осетии, как это предусмотрено по режиму торговли с нашей республикой. Но на въезде в Южную Осетию мы платим 10% НДС от общей суммы оборотных средств. И надо вносить предложения в парламент на снятие внутри республиканского налога», - сообщил предприниматель, бывший депутат парламента Сергей Харебов.

При этом он отметил, что некоторые вопросы стали оперативней решаться для предпринимателей с тех пор, как министерство экономики возглавил молодой министр.

Руководитель Таможенного комитета Южной Осетии Александр Чочиев пояснил предпринимателям, что все должны заполнять декларацию товаров в соответствии с требованиями. Бизнес-сообщество жалуется, что, если допустить малейшую ошибку, либо при указывании наименований товаров будет малейшее упущение, таможенники сразу придираются и уже отказывают в пропуске, заставляют все заново перезаполнять, а за это время товары может прийти в негодность.

Чочиев разъяснил предпринимателям, что они все должны разобраться в так называемой форме 263, в соответствии с которой через границу можно провозить товары до пяти тысяч евро с заполнением минимума документов без участия брокеров. Если возникают сложности, всем предпринимателям могут предложить двухмесячные курсы обучения.

При этом по форме 263, по словам представителя Федеральной таможенной службы РФ в Южной Осетии Алексея Попова, могут провозить как физлица, так и предприниматели.

В ответ предприниматель Роберт Дзигоев рассказал, что взял образцы документов вышеупомянутой формы, заполнил все правильно и провез товары без проблемы через границу. А второй раз он вновь столкнулся с запретом на провоз товаров через таможню. «Мне сказали, что провозить могут только физлица», - сказал бизнесмен.

Попов также предложил предпринимателям не разворачиваться молча на таможне, а четко выяснить у таможенника, что именно не соответствует, где и в чем есть нарушения, а потом передавать все эти претензии в югоосетинский таможенный комитет и доводить до ФТС, чтобы каждый случай рассматривался индивидуально.

При этом министр экономики напомнил предпринимателям, что после отмены 7%-ой пошлины на ввозимые в Южную Осетию товары ценники в магазинах ниже не стали. «На некоторые товары цены стали ниже, но далеко не на все, хотя пошлину отменили. Хотелось бы, чтобы потребители ощутили снижение цен», - сказал Сармат Котаев предпринимателям.

Сами же владельцы бизнеса пояснили, что снятие таможенной пошлины, безусловно, облегчает череду расходов при провозе товаров, но при этом услуги брокеров обходятся от 6 до 20 тысяч рублей. «При, казалось бы, нулевой таможенной пошлине приходится платить таможенные сборы. На товары до 1,5 миллиона рублей таможенный сбор составляет 3500 рублей, свыше 10 миллионов рублей — таможенный сбор 30 тысяч рублей. И 1% НДС еще на югоосетинском пункте пропуска», - перечислили предприниматели все взносы за товары при провозе.

Жители Цхинвала сказали корреспонденту "Кавказского узла", что сейчас ощутимо выросли цены на овощи, фрукты и предметы бытовой химии.

«Килограмм огурцов - 350 рублей, помидоры также. Апельсины - 280 рублей, местные яблоки - 150-180 рублей, яйцо - 13 рублей за штуку. Зайдешь в магазин бытовой химии: стиральный порошок среднего качества - от 400 рублей и выше. Продукты питания также, все цены выросли за последний год в полтора-два раза», - сказала местная жительница. Ее спутница пошутила, что цхинвальские цены можно, разве что, на «московских Патриках» увидеть.

«Ко мне гости приехали из Москвы, они были в шоке от цен. Спрашивали, удивлялись, как с такими ценами можно себе позволить что-то, кроме каши без масла. И понимаете, никто же не может этот процесс регулировать. Какой ценник налепят на полку - по такой мы все молча и покупаем. Предприниматели винят власть, власть говорит, что делает, что может. И вроде как и сняли эту пошлину злосчастную. А ценник как был, так и остался высоким. Конечно, в итоге люди же страдают, обычные люди», - сказала жительница Цхинвала Залина Кабисова.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.