Демонтаж вывесок заведений в Баку вызвал вопросы у предпринимателей

03 февраля 2024, 16:27

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Представители властей без предупреждений и объяснений снимают вывески с названиями ресторанов и магазинов на иностранных языках, заявили бакинские предприниматели и подвергли сомнению законность демонтажа. Такие вывески нарушают закон о государственном языке, пояснили в Государственном рекламном агентстве Азербайджана.

Предприниматели в Баку пожаловались на то, что работники Государственного рекламного агентства снимают с ресторанов, магазинов и других заведений вывески на иностранных языках, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Такие вывески висели годами и не вызывали никаких замечаний, сейчас же их снимают без предварительного предупреждения, сказал, в частности, один из предпринимателей. "Если бы нам заранее сказали, мы изготовили бы другую рекламу. Теперь наши объекты остались без рекламы, и это наносит ущерб бизнесу. В страну приезжают туристы, и по этой причине часть рекламных вывесок на иностранных языках", - пояснил он.

Недовольство происходящим высказала и владелец книжного дома "Али и Нино" Нигяр Кочярли. По ее мнению, властям следует объяснить свою позицию. "Какие именно вывески снимают, на какой закон ссылаются при этом? Агентство должно дать разъяснения", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом некоторые предприниматели одобрили решение оставлять вывески только на азербайджанском языке. Так, художник-модельер Фахрия Халафова считает, что коммерсантам и производителям товаров надо проявлять креативность в поисках интересных привлекательных реклам и названий на родном языке.

"Чаще выбирают английский язык, в меньшей степени турецкий. Я же сторонница того, чтобы азербайджанские бизнесмены выбирали родной язык. Это социальная ответственность. Заметила, что проекты, разрекламированные на азербайджанском языке, были успешными. Мои коллекции духов и одежды, названные на азербайджанском языке, были успешными", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал заготовщик орехов Бейтабун Элоглу. "Любой человек прежде коммерческих интересов должен ставить интересы государства, народа, нации, своего языка. Не надо всегда стараться походить на других, забывая свою идентичность. Правильно делают, что снимают вывески", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Такие кампании проводились и раньше и не приводили к финансовым потерям для владельцев объектов, кроме необходимости оплатить изготовление новых вывесок, заметил совладелец коммерческий компании FB-Сompany Анар Гарибов. "Если компания экономическая крепкая, то от смены названия ее бизнес не пострадает. Они просто перепишут русские названия ресторанов на латиницу. "Хозяюшка" станет Xozyayuska", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Гарибов.

Сотрудник пресс-службы Государственного рекламного агенства подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что ликвидация "незаконных вывесок" проводилась неоднократно и раньше в соответствии с требованием закона. "Инспекторы Агентства проводят рейды, уведомляют владельцев объектов про обнаруженные нарушения. Владельцам выдают предупреждения об исправлении недостатков в течение пяти дней. В случае отсутствия реакции составляется акт, и незаконная вывеска демонтируется. Эта работа будет продолжаться", - сказал он.

Согласно законодательству, вывески не могут быть только на иностранным языке, пояснил представитель ведомства. "Допускается размещение перевода рекламы на иностранном языке после того, как она уже написана на азербайджанском. При этом размер текста на иностранном языке не может быть больше азербайджанского варианта", - сообщил он.

Председатель Демократической партии Сардар Джалалоглу высказал мнение, что властям следует запретить названия магазинов и ресторанов иностранными словами. "В Азербайджане коммерческий объект могут назвать даже армянским словом. Зачем? […] Считаю, что применение русских слов на вывесках преследует цель распространения политических интересов России. Бизнесмены не должны пропагандировать чужую культуру, потворствуя интересам других стран. Даже азербайджанские слова они пишут на английском языке. Бизнесмены обязаны следовать законам "О языке" и "О рекламе", - сказал Джалалоглу корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно закону "О государственном языке", в сфере обслуживания, в рекламе и объявлениях на территории Азербайджана используется государственный язык, только в сферах, связанных с оказанием услуг иностранцам, наряду с государственным языком могут применяться и другие языки, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мовсум Ахмедов.

Он отметил, что при необходимости в рекламе и объявлениях, а также на счетах, табло, плакатах наряду с государственным языком могут использоваться и другие языки. При этом занимаемая ими площадь не должна превышать площадь, занимаемую надписью на азербайджанском языке и должна находиться после надписи на азербайджанском языке.

"Исходя из закона, действия исполняющего органа правильные, а владельцы объектов бизнеса должны, рекламируя свое дело, знать закон и выполнять его", - сказал адвокат. Он также заметил, что бизнесмены могут обращаться с жалобами в суд, но предположил, что решения судов будут не в их пользу.

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