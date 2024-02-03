Пожар на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=2EdgQK7brhQ

03 февраля 2024, 09:57

Спасатели назвали причины крупного пожара на ростовском рынке "Темерник"

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Крупный пожар, произошедший в конце ноября прошлого года на вещевом рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону, случился из-за замыкания проводки, сообщили спасатели. Предварительный ущерб от пожара превысил два миллиона рублей, заявил собственник рынка Шамиль Карабашев.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября 2023 года на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар. Во время пожара силовики оцепили рынок, но предприниматели пытались спасти свое имущество.

Пожар, произошедший на вещевом рынке "Темерник" в ноябре прошлого года случился из-за того, что замкнуло проводку, пишет 2 февраля 1rnd.ru со ссылкой на региональный МЧС.

По данным спасателей, площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров, его удалось потушить только к утру 1 декабря. Официально сказано, что пожар произошел из-за "аварийного режима работы электрооборудования", причем не уточняется, о каком оборудовании идет речь, информирует 161.ru.

Ранее Генпрокуратура Российской Федерации сообщила, что в результате пожара десятки продавцов потеряли свой товар. Речь идет в первую очередь об одежде, так как пожар охватил павильоны с нею.

Предварительный ущерб от пожара составил 2,145 миллиона рублей, сообщил собственник рынка Шамиль Карабашев. По его словам, речь идет о сгоревших павильонах, так как стоимость утраченного товара предприниматели считают сами, пишет Donnews.ru.

Карабашев также сообщил, что заново отстроить сгоревшие павильоны планируется к весне, так как пока нет разрешения МЧС. На сегодняшний день не работает 30% территории рынка.

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Примечание:

"Власти Ростова-на-Дону постановили снести 87 ларьков на рынке "Восточный"", "Продавцы спасли лишь часть товара на горящем рынке в Ростове-на-Дону", "МЧС Ростовской области объявило чрезвычайную пожароопасность".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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