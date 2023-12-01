Пожар на рынке нанес ущерб ростовским предпринимателям

01 декабря 2023, 10:45

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Сотрудники МЧС потушили крупный пожар, который произошел в торговых павильонах рынка "Темерник" в Ростове-на-Дону. Во время пожара силовики оцепили рынок, но предприниматели пытались спасти свое имущество.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2017 года на рынке "Восточный" в ростовском микрорайоне Темерник произошел пожар, который, по словам предпринимателей, нанес многомиллионный ущерб. Сгоревшее имущество продавцов не было застраховано, сообщило руководство рынка, пообещав льготные условия аренды пострадавшим предпринимателям. По данным полиции, пожар мог возникнуть из-за неосторожности сварщиков.

Пожарные потушили пожар на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону на площади 4000 квадратных метров, сообщило сегодня областное управление МЧС.

Сообщение о пожаре на рынке "Темерник" поступило в 20.39 мск 30 ноября, пожар потушен сегодня в 06.02 мск. Пожар возник в торговых вещевых павильонах, его тушение осложнялось "высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня", говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Во время пожара вокруг рынка было выставлено оцепление. "Сотрудники Росгвардии обеспечивают работу спасателей и безопасность граждан", - сообщило МЧС.

Во время тушения пожара торговцы пытались спасать свой товар павильонов, не охваченных огнем. Несмотря на то, что павильоны оцепили силовики, люди пробирались в павильоны и в мешках выносили вещи на парковку, сообщает со ссылкой на своего корреспондента 161.ru.

О пострадавших информации нет, а угроза распространения огня на жилые дома отсутствует, сообщил сегодня ночью в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

Прокуратура области вечером 30 ноября отчиталась о начале проверки. "Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования", - говорится в публикации на сайте ведомства.

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